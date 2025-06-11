ARA
DOLAR
39,17
-0,06%
DOLAR
EURO
45,00
0,49%
EURO
GRAM ALTIN
4195,47
0,22%
GRAM ALTIN
BIST 100
9709,79
0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 0,1,2,3: Yumurtaların üzerindeki numaralar ne anlama geliyor

0,1,2,3: Yumurtaların üzerindeki numaralar ne anlama geliyor

İnsan tüketimi için piyasaya sunulan yumurtalar, A sınıfı sofralık yumurta olarak adlandırılıyor. Peki, yumurtaların üzerindeki rakamlar ne anlama geliyor?

11 Haziran 2025 | 14:32
Son Güncellenme: 11 Haziran 2025 | 17:12
0,1,2,3: Yumurtaların üzerindeki numaralar ne anlama geliyor

Yumurtaların üzerinde yer alan kodlardan biri yetiştirilme metodunu ifade eder. Buna göre

  • Yetiştirme metodu kodu "0" organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı, 
  • "1" açık dolaşıma erişim, yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, 
  • "2" kümeste kafessiz yetiştiricilik, yani kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, 
  • "3" kafesli yetiştiricilik, yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtayı ifade eder.

Diğer kodlar ise şöyle

Ülke Kodu: Türkiye’de yetiştirilen yumurtalarda TR yazar.
İl Trafik Kodu: Yumurtanın hangi şehirde üretildiğini ifade eder.
İşletme Numarası: Yumurtanın hangi işletmede üretildiğini ifade eder.
Kümes Numarası: 
Yumurtlama Tarihi: A sınıfı yumurtanın üzerine yumurtlama tarihi damgalanabilir.

ÖRNEK BİR YUMURTA KODUNU OKUMA

Tarım ve Orman Bakanlığı örnek bir kodu şu şekilde açıklıyor:

Örnek: 0TR060000060000-01

Yetiştirme Metodu Kodu= 0 (Organik tavuk yumurtası)
Ülke Kodu= TR (Türkiye)
İl Trafik Kodu= 06 (Ankara’da üretilmiş olduğunu gösteriyor)
İşletme Numarası= 0000060000
Kümes Numarası= 01
 

İlgili Haberler
A4 kağıdının sırrı: Neden boyutları küsuratlı?
A4 kağıdının sırrı: Neden boyutları küsuratlı?
0
  • ALTIN GRAM - TL 4195,47 0,22%
  • ALTIN ONS 3331,73 0,28%
  • BIST 100 9709,79 0,52%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,978 0,085%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3665 -0,06253%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,375 1,1279%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1658 -0,0554%
  • EURO/DOLAR 1,1474 0,4227%
  • EURO/TURK LIRASI 44,9984 0,4931%
  • STERLIN/DOLAR 1,35325 0,24817%
Borsa Haberleri
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Tarih kesinleşti, yarın temettü dağıtacak: 5,26 TL
Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı
GERİ
İLERİ
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Tarih kesinleşti, yarın temettü dağıtacak: 5,26 TL
Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL