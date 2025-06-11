0,1,2,3: Yumurtaların üzerindeki numaralar ne anlama geliyor

Yumurtaların üzerinde yer alan kodlardan biri yetiştirilme metodunu ifade eder. Buna göre

Yetiştirme metodu kodu "0" organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı,

"1" açık dolaşıma erişim, yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı,

"2" kümeste kafessiz yetiştiricilik, yani kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı,

"3" kafesli yetiştiricilik, yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtayı ifade eder.

Diğer kodlar ise şöyle

Ülke Kodu: Türkiye’de yetiştirilen yumurtalarda TR yazar.

İl Trafik Kodu: Yumurtanın hangi şehirde üretildiğini ifade eder.

İşletme Numarası: Yumurtanın hangi işletmede üretildiğini ifade eder.

Kümes Numarası:

Yumurtlama Tarihi: A sınıfı yumurtanın üzerine yumurtlama tarihi damgalanabilir.

ÖRNEK BİR YUMURTA KODUNU OKUMA

Tarım ve Orman Bakanlığı örnek bir kodu şu şekilde açıklıyor:

Örnek: 0TR060000060000-01

Yetiştirme Metodu Kodu= 0 (Organik tavuk yumurtası)

Ülke Kodu= TR (Türkiye)

İl Trafik Kodu= 06 (Ankara’da üretilmiş olduğunu gösteriyor)

İşletme Numarası= 0000060000

Kümes Numarası= 01

