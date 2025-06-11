0,1,2,3: Yumurtaların üzerindeki numaralar ne anlama geliyor

Yumurtaların üzerinde yer alan kodlardan biri yetiştirilme metodunu ifade eder. Buna göre
- Yetiştirme metodu kodu "0" organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı,
- "1" açık dolaşıma erişim, yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı,
- "2" kümeste kafessiz yetiştiricilik, yani kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı,
- "3" kafesli yetiştiricilik, yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtayı ifade eder.
Diğer kodlar ise şöyle
Ülke Kodu: Türkiye’de yetiştirilen yumurtalarda TR yazar.
İl Trafik Kodu: Yumurtanın hangi şehirde üretildiğini ifade eder.
İşletme Numarası: Yumurtanın hangi işletmede üretildiğini ifade eder.
Kümes Numarası:
Yumurtlama Tarihi: A sınıfı yumurtanın üzerine yumurtlama tarihi damgalanabilir.
ÖRNEK BİR YUMURTA KODUNU OKUMA
Tarım ve Orman Bakanlığı örnek bir kodu şu şekilde açıklıyor:
Örnek: 0TR060000060000-01
Yetiştirme Metodu Kodu= 0 (Organik tavuk yumurtası)
Ülke Kodu= TR (Türkiye)
İl Trafik Kodu= 06 (Ankara’da üretilmiş olduğunu gösteriyor)
İşletme Numarası= 0000060000
Kümes Numarası= 01