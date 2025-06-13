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A4 kağıdının sırrı: Neden boyutları küsuratlı?

Ofis yaşamının vazgeçilmezlerinden A4 kağıdının boyutları aslında yüzyıllık bir hesaplamanın sonucu... Peki, ofislerde, okullarda, kamu kurumlarında sıklıkla kullanılan bu kağıdın boyutu neden tam olarak 210 milimetre genişliğinde ve 297 milimetre uzunluğunda?

11 Haziran 2025 | 13:30
Son Güncellenme: 11 Haziran 2025 | 21:38
A4 kağıdının sırrı: Neden boyutları küsuratlı?

A4 kağıdı, dünyanın büyük bir bölümünde kullanılan ISO 216 adlı uluslararası standart sistemine göre uygun hazırlanıyor. Bu sistemin temeli ise 1922 yılında Almanya’da geliştirilen DIN 476 standardına dayanıyor. O yıllarda kağıt kullanımında düzen sağlama amacıyla hem pratik hem de matematiksel olarak tutarlı bir ölçü sistemi oluşturulmak istenmiş.

Bu sistemde kağıtların en-boy oranı tesadüfi değil. Kaynaklara göre A serisi kağıtların tamamı, yaklaşık 1:1.414 (yani 1’e √2) oranına sahip. Böyle kağıt uzun kenarından ikiye katlandığında oran korunuyor. A4 boyutundaki bir kağıt ikiye katlandığında A5 boyutuna dönüşüyor ama şekli bozulmuyor. Bu durum, yazıcılar, fotokopi makineleri ve arşivleme sistemleri için önemli bir kolaylık sağlıyor.

A0'dan A4'e Uzanan Yol

A4 kağıdı aslında sistemin ortasında yer alıyor. Serinin en büyük boyutu olan A0, 1 metrekare yüzey alanına sahip. A0 kağıdı her defasında uzun kenarından ikiye katlanarak A1, A2, A3 ve sonunda A4 boyutuna ulaşıyor. A4, bu zincirin dördüncü halkası. Yani A4 kağıdı, A0’ın dört kez ikiye katlanmış hali ve 1/16 metrekare alanında.

A4, dünyanın büyük bir kısmında ortak standart haline gelmiş durumda. Sadece ABD ve Kanada, A4 yerine "Letter" adı verilen 8.5 × 11 inç boyutlarındaki kendi sistemlerini kullanmayı sürdürüyor. Yine de küresel yayınlar söz konusu olduğunda A4, dünya genelinde ortak dil olmayı başarıyor.

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Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
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Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
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