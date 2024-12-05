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  • 100 bin doları aştı: Bitcoin neden yükseldi? (5 Aralık)

100 bin doları aştı: Bitcoin neden yükseldi? (5 Aralık)

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kripto paralara ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı. Artış, Trump'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına Paul Atkins'i aday göstereceğini teyit etmesinin ardından geliyor.

05 Aralık 2024 | 10:53
100 bin doları aştı: Bitcoin neden yükseldi? (5 Aralık)

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3 trilyon 600 milyar doları geçti.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 6'dan fazla artarak ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

TSİ 05.52 itibarıyla 101 bin 447 dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5,36'ya yükseldi.  Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

BITCOIN NEDEN YÜKSELDİ?

Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.

Analistler, kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor. 

Yükseliş ise Başkan Donald Trump'ın Paul Atkins'i Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına aday gösterme planlarını açıklamasından saatler sonra geldi. CNBC'ye göre Trump belki de kripto endüstrisine verdiği en önemli kampanya sözünü yerine getirdi: Kriptoda bir tür kötü adam haline gelen Gary Gensler'in yerine getirmek.

Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz ise CNBC'ye verdiği demeçte, “Bir paradigma değişimine tanık oluyoruz. Dört yıllık siyasi araftan sonra, bitcoin ve tüm dijital varlık ekosistemi finansal ana akıma girmenin eşiğinde" diyor.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı.

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