Peugeot Kasım ayı kampanyasını duyurdu: İşte güncel fiyat listesi ve araçların özellikleri

Çok yönlülüğüyle dikkat çeken Expert Van ve Expert Traveller modellerinde ise tüzel müşterilere 750 bin TL için 9 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi imkânı sağlanıyor. Büyük hacimli yük ve yolcu taşıma ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Boxer Van ile Boxer Minibüs modellerinde de tüzel müşteriler 750 bin TL için 9 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi avantajından yararlanabiliyor. PEUGEOT, kasım ayı boyunca sunduğu avantajlı kredi kampanyalarının yanı sıra, modele ve versiyona göre değişen 90 bin TL’ye varan nakit indirimleri ile müşterilerine farklı satın alma alternatifleri sunuyor.

