Peugeot Kasım ayı kampanyasını duyurdu: İşte güncel fiyat listesi ve araçların özellikleri

Peugeot geniş ürün gamında sunduğu finansman seçenekleriyle Kasım ayında da farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik alternatifler sağlıyor.
Markanın SUV ailesinde 2008, 3008 ve 5008; elektrikli ürün gamında ise E-208, E-2008, E-3008 ve E-5008 modelleri kredi seçenekleriyle öne çıkıyor.
1 3008 ve E-3008’de 1 milyon TL kredi avantajı
Fastback SUV tasarımı ve 48V hibrit teknolojisiyle dikkat çeken PEUGEOT 3008 tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. PEUGEOT’nun E-3008 Allure’da ise yine tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi seçeneği bulunuyor. B-SUV segmentinin iddialı modellerinden PEUGEOT 2008’de tüzel müşterilere özel 800 bin TL’ye 6 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi imkânı sağlanıyor. Yüzde 100 elektrikli E-2008’de de yine 800 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi avantajı sunuluyor.
2 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor
Gelişmiş 48V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemi, 7 koltuklu oturma düzeni ve Panoramic i-Cockpit® teknolojisiyle öne çıkan PEUGEOT 5008 GT, tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi seçeneğiyle sunuluyor. 5008 ailesinin yüzde 100 elektrikli üyesi E-5008 Allure’da ise tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi imkânı bulunuyor. Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım detayları ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli PEUGEOT E-208’i tercih eden müşteriler, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.
3 PEUGEOT hafif ticari araçlarda 90 bin TL’ye varan nakit indirimi
PEUGEOT, hafif ticari araç ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredi seçenekleriyle de kasım ayında dikkat çekiyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği bir araya getiren, segment sınırlarını aşan konfor ve sürüş keyfi sunan Rifter’ın Allure versiyonunda bireysel ve tüzel müşterilere 350 bin TL için 9 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sağlanıyor. Rifter GT’de ise bireysel ve tüzel müşterilere 1 milyon TL için 9 ay vadeli yüzde 0,96 faizli ticari kredi seçeneği sunuluyor. Sınıfının güçlü oyuncularından Partner Van’da tüzel müşterilere özel 750 bin TL için 9 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi avantajı bulunuyor.
4 750 bin TL için 9 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi imkânı sağlanıyor
Çok yönlülüğüyle dikkat çeken Expert Van ve Expert Traveller modellerinde ise tüzel müşterilere 750 bin TL için 9 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi imkânı sağlanıyor. Büyük hacimli yük ve yolcu taşıma ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Boxer Van ile Boxer Minibüs modellerinde de tüzel müşteriler 750 bin TL için 9 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi avantajından yararlanabiliyor. PEUGEOT, kasım ayı boyunca sunduğu avantajlı kredi kampanyalarının yanı sıra, modele ve versiyona göre değişen 90 bin TL’ye varan nakit indirimleri ile müşterilerine farklı satın alma alternatifleri sunuyor.