13 Ocak okullar tatil mi? Yarın okullar hangi illerde tatil?

Hava tahmin raporlarına göre, 13 Ocak 2026 Salı günü İstanbul'da sıcaklık değerlerinde belirgin bir düşüş yaşanacak ancak yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 5 derece, en düşük sıcaklığın ise -1 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava durumuna ilişkin öne çıkan detaylar şöyledir:

Gökyüzü: Şehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu (kapalı) olması bekleniyor.

Kar Yağışı: 12 Ocak Pazartesi günü etkili olan kar yağışının Salı günü itibarıyla duracağı ve yeni bir kar yağışı beklenmediği öngörülüyor.

Buzlanma Riski: Sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altına (-1 dereceye) düşecek olması nedeniyle yollarda gizli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapılıyor.