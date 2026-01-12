13 Ocak okullar tatil mi? Yarın okullar hangi illerde tatil?

Meteoroloji’nin kar ve fırtına uyarısının ardından gözler 13 Ocak 2026 Salı günü için valiliklerden gelecek yeni açıklamalara çevrildi. 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde eğitime ara verilmesinin ardından, "13 Ocak'ta okullar tatil mi?" sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor.
1 13 Ocak Salı (yarın) İstanbul'da okullar tatil mi?
İstanbul Valiliği'nden 13 Ocak Salı günü için henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Pazartesi günü için uygulanan tatil kararının ardından, kar yağışının ve buzlanmanın seyrine göre yeni bir duyuru yapılması bekleniyor.
2 İstanbul 13 Ocak hava durumu
Hava tahmin raporlarına göre, 13 Ocak 2026 Salı günü İstanbul'da sıcaklık değerlerinde belirgin bir düşüş yaşanacak ancak yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 5 derece, en düşük sıcaklığın ise -1 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava durumuna ilişkin öne çıkan detaylar şöyledir:
Gökyüzü: Şehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu (kapalı) olması bekleniyor.
Kar Yağışı: 12 Ocak Pazartesi günü etkili olan kar yağışının Salı günü itibarıyla duracağı ve yeni bir kar yağışı beklenmediği öngörülüyor.
Buzlanma Riski: Sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altına (-1 dereceye) düşecek olması nedeniyle yollarda gizli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapılıyor.
3 Ankara'da yarın okullar tatil mi?
Ankara'da kar yağışının etkisi sürerken, 13 Ocak 2026 Salı günü için eğitim-öğretim durumu merak konusu olmaya devam ediyor. 12 Ocak Pazartesi günü için Ankara Valiliği, sadece kırsal bölgelerdeki taşımalı eğitime ara vermiş, il genelinde ise okulların açık kalmasına karar vermişti.
Şu an itibarıyla Ankara Valiliği'nden 13 Ocak Salı günü için tüm il genelini kapsayan bir tatil açıklaması gelmedi. Valilik, hava şartlarını ve buzlanma riskini yakından takip etmektedir. Kırsal bölgelerdeki taşımalı eğitimin yarınki durumuyla ilgili yeni bir değerlendirmenin akşam saatlerinde veya yarın sabahın erken saatlerinde yapılması bekleniyor.
Ankara Hava Durumu Tahmini (13 Ocak)
Meteoroloji verilerine göre Ankara'da Salı günü hava durumu şu şekilde öngörülüyor:
Sıcaklık: En yüksek 3°C, en düşük -6°C civarında olacak.
Durum: Kar yağışının etkisini azaltması ancak gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.
4 13 Ocak Salı Günü Okulların Tatil Edildiği İller
Şu an itibarıyla valiliklerden gelen resmi açıklamaya göre:
Tunceli: Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 13 Ocak Salı günü de (2. gün) ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
5 13 Ocak 2026 Türkiye geneli hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, 13 Ocak 2026 Salı günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ülkemizin büyük bir bölümü çok bulutlu ve yağışlı geçerken, bölgelere göre yağışın şekli ve şiddeti değişkenlik gösteriyor.
Yağışların Formu ve Kuvveti
Yağmur ve Sağanak: Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman, Siirt çevrelerinde görülmesi bekleniyor.
Kar ve Karla Karışık Yağmur: İç Anadolu, Marmara'nın doğusu ve Doğu Anadolu genelinde yağışların kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat ve Doğu Karadeniz (Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt) çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Riskler ve Uyarılar
Buzlanma ve Don: Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
Denizlerde Fırtına: Akdeniz'de fırtına, Ege ve Karadeniz'de ise yer yer fırtınamsı rüzgarlar bekleniyor.