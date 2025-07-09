14 Temmuz yarım gün mü, tam gün mü? 14 Temmuz hangi güne denk geliyor?

2016 yılında yaşanan darbe girişiminin ardından, 15 Temmuz günü resmen Demokrasi ve Millî Birlik Günü ilan edilmiş ve resmi tatil takvimine dahil edilmişti. Bu durum, her yıl olduğu gibi, bu yıl da 15 Temmuz'dan hemen önceki gün olan 14 Temmuz'un tatil olup olmadığına dair araştırmaları yeniden gündeme taşıdı.

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ?

15 Temmuz Salı günü tatil olacak birçok çalışan, 14 Temmuz'un da durumunu sorguluyor. Ancak 14 Temmuz Pazartesi gününün yarım gün tatil olması söz konusu değil. Bu nedenle pazartesi günü iş yerleri ve çalışanlar normal mesai düzenine devam edecek.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da; hastaneler, noterler, eczaneler, kuyumcular, diğer kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor.

Eczane ve noterler nöbetçi sistemle çalışıyor. Kargo firmaları da 15 Temmuz'da kapalı oluyor.

2025 Resmi Tatil Takvimi:

Yılbaşı: 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı:

Arefe: 29 Mart 2025, Cumartesi

Bayram 1. Gün: 30 Mart 2025, Pazar

Bayram 2. Gün: 31 Mart 2025, Pazartesi

Bayram 3. Gün: 1 Nisan 2025, Salı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Perşembe

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Pazartesi

Kurban Bayramı:

Arefe: 5 Haziran 2025, Perşembe

Bayram 1. Gün: 6 Haziran 2025, Cuma

Bayram 2. Gün: 7 Haziran 2025, Cumartesi

Bayram 3. Gün: 8 Haziran 2025, Pazar

Bayram 4. Gün: 9 Haziran 2025, Pazartesi

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Salı

30 Ağustos Zafer Bayramı: Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025, Çarşamba