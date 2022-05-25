30 Mayıs Pazartesi gecesi düzenlenecek olan 2022 ELLE Style Awards 2022 X M.A.C, Decentraland Metaverse’den de canlı yayınlanacak en yenilikçi ödül töreni olma özelliğini taşıyor.

Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yılın duruşu, kişiliği, stili ve başarılarıyla ilham veren isimlerini ödül töreniyle 30 Mayıs’ta sekizinci kez bir araya getirecek olan 2022 ELLE Style Awards X M.A.C, ELLE Türkiye ekibi ve M.A.C Cosmetics’in “tarzınla, cesurca, tutkuyla #GösterRenklerini” diyerek imza attıkları temayla davetlilerini karşılamaya hazırlanıyor.

ELLE dergisi ve M.A.C Cosmetics, moda, müzik, popüler kültür ve sanat alanlarında stiliyle ilham veren, fark yaratan isimlerin 22 kategoride ödül alacağı özel bir geceye imza atmaya hazırlanıyorlar. Gecenin diğer sponsorları arasında araç sponsoru MG Otomotiv, içerik sponsoru Hepsiburada, teknoloji sponsoru NGN, destek sponsorları Aveda, JML ve NETD, içecek sponsoru Pernod Ricard ve çözüm ortakları Divan Kuruçeşme, Enrich ve TBWA yer alıyor.

Tamamı elle.com.tr ve Blu Tv üzerinden canlı izlenebilecek ELLE Style Awards X M.A.C, Türkiye’de ödül törenleri için bir ilk olarak, başından sonuna dek Decentraland Metaverse’de de izlenebilecek. Kreatif süreçleri Enrich, Black Studio tarafından gerçekleştirilen bu yayın, metaverse’de Türkiye’den canlı yayınlanacak ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyor.

“Moda tavrı, hiç kuşkusuz kişisel stili oluşturan en önemli etmenlerden biri. Bazen küçük bir topuz (Gülriz Sururi), bazen bir eyeliner (Twiggy), bazen bir gözlük (Neslihan Yargıcı), bazen de dik yaka bir kazak (Steve Jobs) özgün bir stilin alamet-i farikası olabiliyor. Ama stil sahibi olarak tanımlanmak için tüm bunlar tek başına yeterli mi? Asla değil. Çünkü artık stil, sadece dışını nasıl tasarladığınla değil, içini dışarıya nasıl yansıttığınla da ilintili. Kendini ifade edebilme cesareti, verdiğin mesajlar, söylediklerin ve yaptıkların arasındaki tutarlılık, senin dışında kalanlara ve gezegene gösterdiğin saygı, seçtiğin işler, yaptığın işbirlikleri ve projeler dahil bütünsel bir paket. Biz de ELLE Style Awards’da bu bütünlüğü ödüllendirmeye çalışıyoruz”, diyen ELLE Türkiye Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen, tüm ELLE ekibi ve Estée Lauder ekibi olarak gece gündüz çalışarak yeniden bir araya geldiğimiz güzel bir gece yaşatmayı umut ettiklerini sözlerine ekliyor.

ELLE Style Awards X M.A.C’de geçtiğimiz yılın stil sahibi oyuncuları, sanatçıları ve iş insanları ödüllendirilirken, moda dünyası ve sektörü de Yılın Tasarımcısı, Yılın Yükselen Tasarımcısı, Yılın Sürdürülebilir Moda Tasarımcısı, Yılın Marka İşbirliği gibi toplam 22 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Gecenin ana sponsoru M.A.C Cosmetics de renkleri, kişiliği ve sanatı ile ilham veren özel bir isme M.A.C #GösterRenklerini Özel Ödülü’nü takdim edecek. Yılın Dijital Projesi ve Yılın Marka İşbirliği gibi bazı güncel kategoriler ilk kez bu sene eklendi. Ayrıca ilk kez Yılın ELLE kızı, Yılın Stil Keşfi ve Yılın Moda Vizyoneri kategorilerinde seçim yapılırken ELLE Türkiye ekibi de oy verdi.

ELLE Style Awards 2022’nin jüri üyeleri arasında Doğan Burda Dergi CEO’su Cem Başar, ELLE Türkiye Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen, ELLE Türkiye Moda Direktörü Aslı Asil ve Estée Lauder Şirketleri Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş dışında, moda, stil, sahne, sanat ve tasarım dünyasından Gülse Birsel, Kenan Doğulu, Mehtap Elaidi, Derin Mermerci, Emre Güven, Yonca Ebüzziya, Ayşe Boyner, Rachel Araz Kiresepi ve Murat Süter gibi tarz ve gusto sahibi isimler yer alıyor.