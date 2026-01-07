2026 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

2026 yılına girilmesiyle birlikte ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanan ve tatil planı yapan vatandaşlar için Ramazan takvimi netleşti. Bu yıl Ramazan ayı, kış mevsiminin son günlerine ve baharın başlangıcına denk gelerek serin bir atmosferde eda edilecek.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

Ramazan ayı, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü tutulacak son oruçla tamamlanacak. Ardından üç gün sürecek olan bayram başlayacak:

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Bayramın birinci gününün Cuma gününe denk gelmesi, hafta sonu tatiliyle doğal bir birleşme sağlıyor. Perşembe günü öğleden sonra başlayan resmi tatil, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayarak toplamda 3,5 günlük bir tatil imkanı sunuyor.

7 ocak itibari ile 2026 Ramazan Bayramı'na 71 gün kaldı.