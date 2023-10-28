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  • 48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Peugeot'nun SUV segmentindeki modelleri 3008 ve 5008, yeni 48V hibrit teknolojili versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Açıklamaya göre Peugeot 48V HYBRID sistemi, yeni nesil 136 HP PureTech benzinli motor, bir elektromotor ve yeni, 6 ileri yağ soğutmalı çift kavramalı elektrikli bir şanzımandan oluşuyor. Peki, 48V hibrit teknolojili 3008 ve 5000 satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar:

28 Ekim 2023 | 10:14
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48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Peugeot açıklamasına göre, Peugeot C-SUV segmentindeki 3008 ve D-SUV segmentinde 5008 modellerinde yeni 48V hibrit teknolojisini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Her iki model Türkiye’de sadece en kapsamlı GT donanım paketiyle satışa sunuluyor.

1
Peugeot 3008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6 satış fiyatı

Peugeot 3008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6 satış fiyatı

Ekim ayından itibaren showroomlardaki yerlerini alan Peugeot 3008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6’nın başlangıç fiyatı 2 milyon 196 bin TL olarak belirlendi.
2
5008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6 satış fiyatı

5008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6 satış fiyatı

Peugeot 5008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6’nın fiyatı ise 2 milyon 426 bin 500 TL olarak belirlendi.
3
NASIL ÇALIŞIYOR?

NASIL ÇALIŞIYOR?

Açıklamaya göre Stellantis tarafından tasarlanan ve yakın dönemde pek çok modelde kullanılmaya başlanması beklenen yeni hibrit sistemi de içeren yeni elektrikli çözümler ilk olarak, Sochaux Fabrikası’nda üretilen Peugeot 3008 ve 5008’de sunuluyor. Peugeot 48V HYBRID sistemi, yeni nesil 136 HP PureTech benzinli motor, bir elektromotor ve yeni, 6 ileri yağ soğutmalı çift kavramalı elektrikli bir şanzımandan oluşuyor.
4
ENERJİ GEÇİŞLERİ

ENERJİ GEÇİŞLERİ

Açıklamaya göre yeni teknolojide sürücü, Peugeot i-Cockpit dijital gösterge üzerinden sürüş sırasında enerji geçişlerini (ECO-POWER-CHARGE) görebiliyor. Günlük sürüşte, içten yanmalı ve elektromotorlar, enerji tüketimini optimize etmek için birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor. Anlık hızlanma sırasında elektromotor, düşük devirlerde benzinli motora ek tork sağlıyor. Yavaşlama sırasında benzinli motor stop ediyor ve elektromotor, 48V bataryayı şarj etmek için bir jeneratör olarak çalışıyor. Araç, şehir içindeki kısa mesafelerde ve manevra yaparken sadece yüzde 100 elektrikli motor ile hareket ediyor. Açıklamaya göre Peugeot 3008 ve 5008’in yeni motoru oluşturan tüm parçalar, sürücü koltuğunun altına bulunan 48V bataryaya ek olarak kaputun altında yer alıyor.
5
EK ÖZELLİKLER

EK ÖZELLİKLER

Mevcut GT donanımlarıyla aynı ekipmanı kapsayan yeni hibrit motorla donatılan Peugeot 3008 ve 5008’de bunlara ek olarak dijital gösterge panelinde özel bir kadrana yer veriliyor. Dijital gösterge, tamamen elektrikli sürüşü (Mavi Hız Göstergesi), sistemdeki enerji akışını, batarya şarj seviyesini, sağda yer alan kadran üzerinden enerji geçişlerini (ECO-POWER-CHARGE) ve elektrik motoruyla kat edilen mesafenin yüzdesini her an veya yolculuğun sonunda gösteriyor. Bu modeller ayrıca aracın yaklaştığını, yaya ve bisikletlilere hissettirmek için 30 km/s hıza kadar dışarıda ses çıkaran bir AVAS (Akustik Araç Uyarı Sistemi) ile birlikte sunulacak.
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