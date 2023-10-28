48V hibrit teknolojili Peugeot 3008 ve 5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Peugeot açıklamasına göre, Peugeot C-SUV segmentindeki 3008 ve D-SUV segmentinde 5008 modellerinde yeni 48V hibrit teknolojisini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Her iki model Türkiye’de sadece en kapsamlı GT donanım paketiyle satışa sunuluyor.

1 Peugeot 3008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6 satış fiyatı Ekim ayından itibaren showroomlardaki yerlerini alan Peugeot 3008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6’nın başlangıç fiyatı 2 milyon 196 bin TL olarak belirlendi.

2 5008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6 satış fiyatı Peugeot 5008 GT 1,2 HYBRID 136 HP e-DCS6’nın fiyatı ise 2 milyon 426 bin 500 TL olarak belirlendi.

3 NASIL ÇALIŞIYOR? Açıklamaya göre Stellantis tarafından tasarlanan ve yakın dönemde pek çok modelde kullanılmaya başlanması beklenen yeni hibrit sistemi de içeren yeni elektrikli çözümler ilk olarak, Sochaux Fabrikası’nda üretilen Peugeot 3008 ve 5008’de sunuluyor. Peugeot 48V HYBRID sistemi, yeni nesil 136 HP PureTech benzinli motor, bir elektromotor ve yeni, 6 ileri yağ soğutmalı çift kavramalı elektrikli bir şanzımandan oluşuyor.

4 ENERJİ GEÇİŞLERİ Açıklamaya göre yeni teknolojide sürücü, Peugeot i-Cockpit dijital gösterge üzerinden sürüş sırasında enerji geçişlerini (ECO-POWER-CHARGE) görebiliyor. Günlük sürüşte, içten yanmalı ve elektromotorlar, enerji tüketimini optimize etmek için birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor. Anlık hızlanma sırasında elektromotor, düşük devirlerde benzinli motora ek tork sağlıyor. Yavaşlama sırasında benzinli motor stop ediyor ve elektromotor, 48V bataryayı şarj etmek için bir jeneratör olarak çalışıyor. Araç, şehir içindeki kısa mesafelerde ve manevra yaparken sadece yüzde 100 elektrikli motor ile hareket ediyor. Açıklamaya göre Peugeot 3008 ve 5008’in yeni motoru oluşturan tüm parçalar, sürücü koltuğunun altına bulunan 48V bataryaya ek olarak kaputun altında yer alıyor.