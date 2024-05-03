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ABD'de istihdam nisanda beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

03 Mayıs 2024 | 16:31
ABD'de istihdam nisanda beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam nisanda 175 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 238 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, sosyal yardım, ulaştırma ve depolama sektörlerinde arttı.

Tarım dışı istihdama ilişkin şubat ayı verilerinde aşağı, mart ayı verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda şubat ayında kaydedilen artış 270 binden 236 bine düşürülürken, mart ayı için 303 binden 315 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı yükseldi

ABD'de işsizlik oranı, nisan ayında 0,1 puan artışla yüzde 3,9'a çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde mart ayında olduğu gibi yüzde 3,8 olması öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, nisanda 63 bin kişi artarak 6 milyon 492 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise değişim göstermeyerek 62,7 oldu.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e gerilerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 34,75 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde martta olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

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