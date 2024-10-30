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ABD'li bankacılık devi 2025 sonu için altın tahmini düşürdü

ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs, altının 2025 yılı sonu tahminini 3 bin dolara, 2025 yılı ortalama fiyat tahminini 2 bin 906 dolara düşürdü.

30 Ekim 2024 | 09:41
ABD'li bankacılık devi 2025 sonu için altın tahmini düşürdü

Daha önce 2025 yılı sonunda altının 3 bin 80 dolar seviyesinde olacağını öngören Goldman Sachs, merkez bankalarının altın talebinin, ABD'nin mali yaptırımları ve ABD devlet borçlarına yönelik şoklar nedeniyle altın fiyatını yüzde 9 yukarı çekmesi korkusuyla oluştuğunu söyledi.

Goldman, 2025 yılı ortalama fiyat tahminini 2973 dolardan 2906 dolara düşürdü.

Goldman ayrıca, Fed politika faizinin gelecek yılın ortasına kadar %3,25-%3,50'ye düşmesiyle birlikte fiziksel altına dayalı Western Exchange-Traded Fund (ETF) varlıklarından %7'lik bir artış bekliyor.

Goldman Sachs, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Londra OTC piyasasındaki merkez bankası talebine ilişkin görüşlerinin beş kat artmasının, altın fiyatları ile faiz oranları arasındaki ilişkinin seviyesini sıfırladığını söyledi.

ABD yatırım bankasının "hala yükselişte" öngörüsü, özellikle 5 Kasım'daki ABD seçimleri öncesinde spekülatörlerin güvenli liman olarak altına yönelmesinin rolünü de hesaba katıyor.

Seçim sonrası spekülatif pozisyonlanmanın azalması nedeniyle olası bir aşağı yönlü fiyat riskini kabul etmesine rağmen, şirket olası ticaret gerginlikleri ve finansal riskler arasında uzun altın pozisyonlarının önemli bir korunma değeri taşıdığını vurguluyor. Foreks 

 

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