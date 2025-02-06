ABD’ye Türk şekeri yedirecekler

Şekerli ve kakaolu mamullerin ülkeler arası hareketi yıllık 360 milyar dolar seviyesinde. Türkiye buradan 2 milyar dolarlık bir pay alıyor.

Türkiye'nin 20 yılda 200 milyon dolarlardan bu rakama geldiğinin altını çizen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Kazım Taycı, “Biz, şu anda yüzde 0,7 pay alsak da geçmişten günümüze çok ciddi mesafe aldık. Bu yüzde 0,7'lik payın yüzde 1'e çıkması durumunda sektördeki kapasitemizin yüzde 30 daha artması gerekiyor. Hali hazırda dünyanın en genç proses ve makine parkına sahibiz ve her geçen gün siparişlerimiz daha da büyüyor. Ben önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 1'i yakalayacağımıza inanıyorum. Sektörün önünü oldukça açık görüyorum.” ifadelerini kullandı.

'BU YIL MASAMIZDA AMERİKA VAR'

İHBİR olarak geçen yılı 3,6 milyar dolarlık ihracatla tamamladıklarını ve bu yıl yüzde 5 artışla 3,8 milyar dolar hedef koyduklarını belirten Kazım Taycı, asıl gönüllerinden geçen rakamın ise 4 milyar dolar olduğunu kaydetti. Sektör olarak dünya üzerindeki neredeyse tüm ülkelere ihracat yaptıklarını belirten Taycı, 2025 yılında yüksek alım gücü ve tüketimleri nedeniyle ABD pazarına özel önem vereceklerini söyledi.

Kazım Taycı, “Dünyanın diğer bölgelerinde yaşamakta olan bir insan ile bir Amerikalıyı mukayese ettiğimizde Amerikalının tüketimi 4 kat fazla. Dolayısıyla 350 milyonluk Amerika'yı aslında çarpı 4 gibi hesap etmek gerekiyor. Turquality kapsamında orada yapacağımız organizasyonların yanında Miami'de ve Chicago'da düzenlediğimiz fuarlar var. Bunlarla birlikte şekerli ve kakaolu mamullerimizi tanıtmaya yönelik faaliyetlerimiz olacak. ABD için düğmeye bastık ve şekerleme ürünlerinin tanıtımına çok ciddi bir emek harcıyoruz. Son sekiz yıldır ABD’de gıda ihracatımızdaki büyümelerimiz hep çift haneli. Ortalama yüzde 25 büyüme gösteriyoruz. Bu da bizi çok yüreklendiriyor.” dedi.

ABD'nin Trump sonrası çevre ülkelere ve Uzakdoğu'ya getirdiği ilave gümrük kararları ile ilgili de konuşan Taycı, gelecek için umutlu olduğunu belirtti. Taycı, şunları söyledi: “Trump ekonomik olarak ABD'nin karşısına dikilecek ülkeleri biraz daha hedef olarak seçti. Trump'ın, Türkiye'ye ticari olarak daha da yakınlaşacağı kanaatindeyim. Çünkü ambargo koyacağı veya gümrüklerini artıracağı ülkeler nedeniyle onlara alternatif tedarikçiler gerekecek.”

ALMANYA’DA FUARA KATILDI

Dünyanın önde gelen yeme içme fuarları arasında yer alan ISM 2025 Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı, 2-5 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde 54'üncü kez düzenlendi. 70 ülkeden 1500 katılımcının yer aldığı ve 33 ülkenin milli katılımla iştirak ettiği fuara Türkiye, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) öncülüğünde 24'üncü kez milli katılım gösterdi. ISM Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı’na 30'u milli katılım ve 67 tanesi de münferit olmak üzere toplam 97 firmayla geldiklerini kaydeden İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Türkiye'nin Almanya, İtalya, Belçika, Çin ve İspanya'nın ardından altıncı sırada olduğunu ifade etti.

‘MADE IN TÜRKİYE’ ALGISI GELİŞİYOR

Taycı, “Son 20 yıldır gıdada ‘Made in Türkiye’ algısı giderek gelişiyor. Ürün kalitelerimizi artırmaya, hem satış hem satış sonrası hizmetlerini geliştirmeye ve müşterilerimizin yaşamış oldukları problemlere sahip çıkmaya başladık. Fiyat avantajımız da var. Çok iyi ve kabul edilebilir kalitedeki orta segmentte ürünleri en iyi fiyatla sunan ülkelerden bir tanesiyiz. Bu da ciddi anlamda tercih edilmemizi sağlıyor ve Türkiye pavilyonu çatısı altında katılmamız bu segmentteki alıcıları özellikle buraya getiriyor. Şönetim olarak özellikle KOBİ'lerle çok ilgileniyoruz ve fuarlara gelmeleri için devamlı görüşmeler yapıyoruz” dedi.