Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe, Cuma günü silahlı saldırıda öldürüldü. Suikast, sıkı silah yasaları ve düşük cinayet oranlarıyla tanınan Japonya’yı şoke etti.

Abe, Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu. İki el silah sesinin ardından hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin ev yapımı gibi görünen bir silahla öldürülmesi ülkeyi derinden sarstı.

Silah şiddetini azaltmayı amaçlayan Londra merkezli bir araştırma grubu olan Action on Armed Violence’dan Iain Overton, Insider’a yaptığı açıklamada, “Hayatları boyunca hiçbir zaman gerçekten ellerinde silah tutmayan veya açıkta silah görmeyen bazı Japonlar olabilir” dedi.

Habere göre bunun nedeni Japonya’nın silahlarla ilgili kültürü ve ülkenin katı silah yasaları. Overton, Japon halkının Japonya’da silah sertifikası başvurusunda bulunmak için 13 farklı form göndermesi gerektiğini söyledi.

Başvuranların tüm gün süren bir sınıfa katılmaları, yazılı ve teknik testleri geçmeleri, zihinsel sağlık değerlendirmesi almaları, geçmiş kontrolü ve her üç yılda bir yeniden sertifika başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Ülkede tabancalar doğrudan yasaklanırken, sadece av tüfeği ve havalı tüfeklere izin veriliyor.

Ruhsatlı silah alımının zorlaştırıldığı ülkede, sağlık raporu ve uyuşturucu testlerine ilaveten herhangi bir suç ya da aşırılık eğilimi ihtimaline karşın da detaylı sabıka kaydı isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya’nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirilmişti.

Washington Post’un bildirdiğine göre, 2021’de Japonya’da silah atışıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş.

Overton, “Hiçbir yerde silahlı şiddet korkusu yok” dedi.

Overton, Japonya’da silah bulmanın ne kadar zor olduğunu göz önüne alınca kullanılan silahın ev yapımı olduğunu öğrenince şaşırmadığını söyledi. Vurulmadan önce çekilen video, saldırganın görünürde güvenliği çok az olan eski başbakandan sadece birkaç metre ötede durduğunu gösteriyor.

Overton, ev yapımı silahta kullanılan mühimmat türünün de büyük olasılıkla Japon milletvekilleri arasında önemli bir konu olacağını söyledi.

Japonya’nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.