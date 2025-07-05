Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye transfer yasağı

EFL'nin aldığı kararla, kulüp bundan böyle yalnızca EFL’nin onayıyla yeni oyuncu kaydı yapabilecek.

Hull, yalnızca bonservissiz futbolcular ya da herhangi bir ücret ödenmeden gerçekleştirilecek transferler için işlem yapabilecek. Kulüp, karara itiraz etmeye hazırlanırken, söz konusu yasağın sözleşmeye dayalı bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtiyor.

Kulübün, bir Premier Lig ekibine yaklaşık 1 milyon sterlin borçlu olduğu ve başka kulüplerle yapılan taksitli transfer anlaşmalarına yönelik ödemelerde de sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor. Bu gelişmelerin ardından EFL'nin harekete geçtiği ve kulübe resmi kısıtlama uyguladığı bildirildi.

Telegraph Sport’un haberine göre, Hull City’nin mali durumu EFL tarafından yakından izleniyor.

Haberde kulübün yalnızca transfer yasağıyla değil, ilerleyen süreçte üç dönem boyunca sürebilecek daha ağır yaptırımlarla da karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Bu yaptırımlar arasında kulübün sıkı bir iş planına tabi tutulması veya daha kapsamlı finansal kısıtlamalar getirilmesi de yer alıyor.

Hull City, EFL ile uzun vadeli mali durumu hakkında görüşmeler yürütüyor. EFL, kulüpten gelecekteki sezonlara dair finansal güvenceleri belgeleyen verileri talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde Aston Villa forması giyen Louie Barry'nin Hull’a transferi, oyuncunun temsilcileriyle yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle iptal olmuştu.

"Fazla harcama yaptığımız doğru"

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, hafta içinde düzenlenen bir taraftar forumunda yaptığı açıklamada, kulübün ciddi bir mali sıkıntı yaşamadığını savundu.

Ilıcalı, “Mali bir sorunumuz yok. Fazla harcama yaptığımız doğru. Bazen teknik sıkıntılar olabilir. Kulübün kredileri var ama bu krediler bana ait. Geri ödeme talep etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Hull City, geçtiğimiz sezonun son haftasında ligde kalmayı başarmış, sezon sonunda ise teknik direktör Ruben Selles’in görevine son verilmişti. Kulübün başına, deneyimli Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic getirilmişti. Acun Ilıcalı, Hull City’i Ocak 2022’de yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.