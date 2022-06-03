Adana, 2022 Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,66’lık artışla 267 milyon 942 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Hedef ise yılı 3,5 milyar dolar ihracatla bitirmek. Kentin üretim merkezi olması için 20 yeni OSB yapılması gündemde.

AAkdeniz Bölgesi’nin önemli sanayi merkezlerinden olan Adana, geniş bir yelpazedeki üretimi ile Türkiye’nin ikinci büyük bölgesel yatırım ve üretim merkezine dönüşmeye hazırlanıyor.

İklim ve dijital dönüşüm odaklı küresel değişim rüzgarlarının estiği dönemde kent, yakın gelecekte mega projeler ile ülkemizin gelişimine, ihracatına en çok katkı yapan illerin başında yer almayı hedefliyor.

Kentin ihracatı en son 2018 yılında elde ettiği 2 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat seviyesini 2021 yılında aşarak 2 milyar 492 milyon dolar değer ile tarihi rekorunu kırmıştı.

Adana’nın ihracatı 2022 yılı Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,66 artarak 267 milyon 942 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kentin ihracatı, bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,41 oranında artış gösteren Türkiye ihracatını geçmiş oldu. Nisan 2022’de Adana, Türkiye’de en çok ihracat yapan iller sıralamasında ise 13’üncü sırada yer aldı.

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