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Ağaç işleme makineleri sektörü WoodTech’te buluştu

Ağaç işleme makine sektörünün Avrasya’daki en büyük ihtisas fuarı olan WoodTech, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) iş birliğinde RX Tüyap organizasyonuyla düzenlenen fuarda uluslararası katılımcılar ağırlanıyor.

23 Ekim 2023 | 13:03
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Ağaç işleme makineleri sektörü WoodTech’te buluştu

Ağaç işleme makineleri sektörünün küresel vitrini olarak nitelendirilen ve alanında Avrasya’nın en büyük fuarı olan Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı WoodTech, İstanbul’da kapılarını açtı. AİMSAD - EUMABOIS iş birliğinde, RX Tüyap organizasyonuyla düzenlenen fuarda uluslararası profesyoneller ağırlanıyor.
 

İhracatın ithalatı karşılama oranı yılın ilk 7 ayında yüzde 139 olarak hesaplanan ve cari fazla veren sektörün yıl sonu ihracat hedefi 170 milyon dolar. Bu yıl 10 salonda birden düzenlenen fuarda ağaç işleme endüstrisinin yerli ve yabancı isimleri yerlerini aldı.  Başta BAE, ABD, İngiltere, Polonya, İtalya, Fransa, İspanya, İsrail, Sırbistan, Ürdün, Lübnan, Cezayir, Tunus, Fas olmak üzere farklı ülkelerden profesyonel İstanbul’da ağırlanıyor.

150 ÜLKEYE İHRACAT

Ağaç işleme makine sektörünün en büyük buluşma noktası olan WoodTech Fuarı, bu yıl ilk kez kendi tarihlerinde tek başına düzenleniyor. AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş; “ Bugün cari fazla veren ve 150 ülkeye ihracat yapan bir sektör haline geldik. Bu başarıdaki en büyük pay üreticilerimizin. Yakaladığımız ivmede WoodTech’in de büyük katkısı var. Yabancı alıcıların üreticilerimizle buluşması ve sürdürülebilir iş ilişkisi kurup geliştirmeleri doğal olarak ihracatımıza olumlu yansıyor. Hepimizin büyük bir özveriyle hazırlandığı fuarın sektör ihracatımıza büyük katkı sunacağına inanıyorum. 2023’ü 170 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.
 

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