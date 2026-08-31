Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,1785714 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,1517856 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 6,201 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)