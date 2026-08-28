Endeks Yükselişe Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 86.97 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 66.15 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.24 yükselişle 14,576 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 303 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 198.77 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 64.57 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.36 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 107.76 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 14,510 ve 14,445 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 14,670 ve 14,764 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.43 seviyesinde bulunuyor.



Akbank



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 69.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 72.85 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 75.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 68.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 68.50-66.50

Satım aralığı: 75.50-70.50

Endeks Ağırlığı (%): 4.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.174 puan arttı.



Alarko Holding



İzlenmeli

102.2 - 111.3 aralığında hareket eden hisse 109.6 seviyesinin altında kapanışlarda 104.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 109.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 112.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 104.00-104.00

Satım aralığı: 112.00-110.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan azaldı.



Astor Enerji



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 328 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 349 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 362.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 322.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 322.50-307.50

Satım aralığı: 362.50-362.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.063 puan arttı.



Bim Mağazalar



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 422.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 413.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 392.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 413.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 435.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 392.50-385.00

Satım aralığı: 435.00-422.50

Endeks Ağırlığı (%): 7.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.020 puan arttı.



Borusan Boru Sanayi



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 675.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 732 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 810.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 635.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 635.00-590.00

Satım aralığı: 810.00-790.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



Çimsa



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 45.12 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 46.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 45.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 45.25-44.25

Satım aralığı: 46.50-47.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.



Emlak Konut GMYO



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 19.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 20.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 21.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 18.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18.80-18.10

Satım aralığı: 21.70-19.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.88

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.043 puan arttı.



Ford Otosan



Dirençte zorlandı

78-81.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 78.45 seviyesinin altında kapanışlarda 75.50 seviyesine gerileyebilir. 82.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 82.43 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 75.50-75.00

Satım aralığı: 78.50-81.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.11

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan azaldı.



Gülermak Ağır Sanayi



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 169.6 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 171.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 186.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 171.00-168.00

Satım aralığı: 186.00-183.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.



Kuyas Yatırım



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

65.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 60.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 65.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 60.50-60.00

Satım aralığı: 65.00-68.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan azaldı.



Migros Ticaret



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 577 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 563 seviyesinin altındaki kapanışlarda 535.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 563 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 590.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 535.00-530.00

Satım aralığı: 590.00-625.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.14

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.025 puan azaldı.



Pegasus



İzlenmeli

149 - 156.6 aralığında hareket eden hisse 151.5 seviyesinin altında kapanışlarda 149.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 151.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 159.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 149.00-141.00

Satım aralığı: 152.00-162.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.



Sabancı Holding



Desteğinin üzerinde tutunmalı

89.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 96.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 93.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 89.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 89.50-87.50

Satım aralığı: 96.50-91.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.22

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.058 puan arttı.



Turkcell



Sıkışma yaşıyor

Haftayı primsiz tamamladı. 105.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 102.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 97.14 seviyesindeki desteğini test edebilir. 102.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 108.15 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 102.00-100.00

Satım aralığı: 103.00-106.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan azaldı.



Türk Hava Yolları



İzlenmeli

299.5 - 312.5 aralığında hareket eden hisse 307.25 seviyesinin altında kapanışlarda 288.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 307.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 320.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 302.50-295.00

Satım aralığı: 305.00-317.50

Endeks Ağırlığı (%): 4.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.042 puan arttı.



Tofaş Oto. Fab.



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 286.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 273.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 267.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 273.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 277.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 267.50-252.50

Satım aralığı: 277.50-290.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



Türk Telekom



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

55.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 52.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 53.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 56.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 52.50-50.50

Satım aralığı: 53.50-56.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan azaldı.