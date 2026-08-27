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  • Yabancı yatırımcıların borsa karnesi belli oldu: Geçen hafta ne yaptılar?

Yabancı yatırımcıların borsa karnesi belli oldu: Geçen hafta ne yaptılar?

Yabancı yatırımcıların geçen haftaki işlemleri belli oldu. Yurt dışında yerleşik kişiler, 150,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 146 milyon dolarlık ÖST alımı yaparken, 1,2 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yabancı yatırımcıların borsa karnesi belli oldu: Geçen hafta ne yaptılar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 150,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 146 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) alırken, 1,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stok 43 milyarı geçti

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 21 Ağustos haftasında 41 milyar 721,6 milyon dolardan 43 milyar 109,4 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 796 milyon dolardan 17 milyar 788,7 milyon dolara düşerken ÖST stoku da 4 milyar 503,7 milyon dolardan 4 milyar 632,8 milyon dolara yükseldi.

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