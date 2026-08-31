Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 31 Ağustos 2026 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında haftanın ilk işlem gününe ait fiyatlamalar yakından takip ediliyor. Dolar/TL ve euro/TL kurlarının hangi seviyelerde olduğu merak edilirken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor. Peki, dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL'den işlem görüyor? Dolar ve euro alış-satış fiyatları ne kadar?

İşte 31 Ağustos 2026 Pazartesi döviz kurlarında güncel görünüm...