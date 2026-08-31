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Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 31 Ağustos 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurlarındaki güncel seyir, yeni haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Döviz piyasasında dolar/TL ve euro/TL'deki son seviyeler merak edilirken, güncel alış ve satış fiyatları da araştırılıyor. Peki, dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? İşte 31 Ağustos 2026 Pazartesi güncel döviz kurları...

Ekonomist
Ekonomist
Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 31 Ağustos 2026 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında haftanın ilk işlem gününe ait fiyatlamalar yakından takip ediliyor. Dolar/TL ve euro/TL kurlarının hangi seviyelerde olduğu merak edilirken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor. Peki, dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL'den işlem görüyor? Dolar ve euro alış-satış fiyatları ne kadar? 

İşte 31 Ağustos 2026 Pazartesi döviz kurlarında güncel görünüm...

1 31 Ağustos 2026 dolar ne kadar oldu?

31 Ağustos 2026 dolar ne kadar oldu?

Dolar bugün saat 09:30 itibarıyla 48,2571 (alış), 48,2658'den (satış) işlem görüyor.

2 31 Ağustos 2026 euro ne kadar?

31 Ağustos 2026 euro ne kadar?

Euro bugün saat 09:30 itibarıyla 55,9556 (alış), 55.9257'den (satış) işlem görüyor.
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