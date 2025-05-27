Papara'ya yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini yaptığı gerekçesiyle operasyon başlatıldı. Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 8 şirkete kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bugün (27 Mayıs 2025'te) yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmeler bulunduğu kaydedildi.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

AA'nın haberine göre açıklamada, soruşturma kapsamında örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı aktarılan açıklamada, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı kaydedildi. Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda aralarında Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

AHMET FARUK KARSLI KİMDİR?

Peki, Ahmet Faruk Karslı kimdir? 1987 doğumlu olan Karslı, Papara'nın genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı görevini yürütüyordu. Papara'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Hukuk Fakültesi mezunu. Yine Papara'nın sitesine göre 17 yaşında kurduğu ilk şirketini 19 yaşında satarak girişimcilik kariyerine başladı. Telko, perakende ve fintek gibi farklı sektörlerde girişimleri oldu.

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi (Papara) kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında Papara CEO’su olarak görev yaptı. 2021 yılında PPR Holding’in kuruluşunu yürüttü. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam ederken, Şubat 2025 itibarıyla Papara’da CEO’luk görevini devraldı.