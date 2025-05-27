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Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Kayyum ve gözaltı kararları var

TRT Haber'in haberine göre Papara ödeme sistemlerinin yasa dışı bahise önayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini yaptığı iddiasıyla operasyon başlatıldı. Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

27 Mayıs 2025 | 08:54
Son Güncellenme: 27 Mayıs 2025 | 09:14
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Kayyum ve gözaltı kararları var

TRT Haber'de yer alan haber şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yeni bir soruşturma başlattı. Papara'nın, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu değerlendirildi. 26 binden fazla hesabı kontrol eden örgütün elebaşının Ahmed Faruk Karslı olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 100 farklı yasa dışı bahis sitesinde yapılan işlemler sayesinde yüklü miktarda suç geliri elde edildiği belirlendi. 13 zanlı hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait çok sayıda gayrimenkul ve taşıta el konuldu. Ayrıca aralarında Papara'nın da yer aldığı 8 şirkete, kayyum atandı.  

Devam edecek

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Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
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Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
GERİ
İLERİ
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