TRT Haber'de yer alan haber şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yeni bir soruşturma başlattı. Papara'nın, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu değerlendirildi. 26 binden fazla hesabı kontrol eden örgütün elebaşının Ahmed Faruk Karslı olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 100 farklı yasa dışı bahis sitesinde yapılan işlemler sayesinde yüklü miktarda suç geliri elde edildiği belirlendi. 13 zanlı hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait çok sayıda gayrimenkul ve taşıta el konuldu. Ayrıca aralarında Papara'nın da yer aldığı 8 şirkete, kayyum atandı.

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