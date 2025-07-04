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AKOM'dan İstanbullulara 5-9 Temmuz uyarısı var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM)'dan İstanbullulara sıcak hava uyarısı var. AKOM'un açıklamasına göre megakentte 5-9 Temmuz tarihleri arasında sıcak hava dalgası bekleniyor.

04 Temmuz 2025 | 16:58
Son Güncellenme: 04 Temmuz 2025 | 16:58
AKOM'dan İstanbullulara 5-9 Temmuz uyarısı var

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen haftayı poyraz rüzgarının da etkisiyle mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da, yarın itibarıyla sıcaklıkların yeniden artacağı kaydedildi.

Nem oranındaki yükseliş nedeniyle özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine işaret edilen açıklamada, "5-9 Temmuz tarihleri arasına güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir." uyarısı yapıldı.

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