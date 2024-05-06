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Almanya'da gündem döner fiyatları: Devlet müdahale etmeli

Almanya'nın Bild gazetesi, sol politikacıların, döner ve kebap fiyatlarının düşmesi için devlet yardımı istediğini yazdı.

06 Mayıs 2024 | 14:50
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2024 | 14:51
Almanya'da gündem döner fiyatları: Devlet müdahale etmeli

Haberde solun planının, 4 milyar euroluk vergi parasıyla her hafta tüm Alman vatandaşlarına döner ve kebap kuponu verilmesi olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Böylece bu etli ekmeği makul bir fiyata yiyebilecekler, kebap fiyatları düşecek. 4,90 euro ve öğrenci kebabı 2,50 euro."

Haberde Sol Parti yürütme kurulu üyesi ve gençlik politikaları sözcüsü Kathi Gebel'in demeçleri de yer aldı.

NTV'de yer alan habere göre Gebel, Bild'e şunları söyledi: "Gençler talepte bulunuyorsa, 'Olaf, kebabı ucuzlat' diyorsa o zaman bu bir internet şakası değil, ciddi bir yardım çığlığıdır. Gıdanın lüks bir ürün haline gelmemesi için devlet müdahale etmelidir."

Haberin devamında fiyatların şu anda ortalama 7,90 euro olduğu belirterek, Frankfurt ve Münih gibi metropollerde Türk-Alman fast food fiyatlarının 10 euro'ya yaklaştığı kaydedildi.

"Gebel bu nedenle şunları istiyor: "Kebap fiyatlarına tavan getirilmesi hem tüketicilerin hem de kebapçıların yararına olur. Eğer devlet her kebap için üç euro eklerse, kebap fiyat sınırı neredeyse dört milyara mal olur."

Solun gazetelerinin, Almanya'da her yıl 1,3 milyar kebap yendiğini yazdığını belirten Bild, "Enflasyon nedeniyle kebaplar giderek daha pahalı hale geliyor. Kebapçıların kiraları, elektrik masrafları ve yiyecekleri arttığı için dükkan sahipleri kebap fiyatlarını arttırmak zorunda kalıyor" diye ekledi.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Sol'un gazetesi şöyle diyor: Kebapçıların bu ana maliyetleri düşerse, kebap fiyatları da düşecektir. Bu gerçekleşmeyeceği için Gebel ve partisi devlet tarafından sübvanse edilen kebap kuponları istiyor."

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