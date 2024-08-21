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Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Ağustos 2024 altın fiyatları...

21 Ağustos 2024 | 10:25
Son Güncellenme: 21 Ağustos 2024 | 10:36
Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 745 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ile dolar/TL'den bulduğu destekle 2 bin 757 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 2 bin 738 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 745 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 569 liradan ve cumhuriyet altını 18 bin 206 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve günü 2.514 dolarla rekor seviyeden kapatan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 2 bin 517 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik fiyatlamalarda belirsizlik devam ediyor.

Analistler, Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara ilişkin ipucu aranacağını belirterek, söz konusu yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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GERİ
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