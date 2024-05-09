Altınay Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay kimdir?

Altınay Savunma Teknolojileri, "ALTNY" kodu ile Borsa İstanbul yolunda. Halka arz fiyatı pay başına 32 lira olarak belirlenen şirketin 35 milyon 294 bin 118 lira nominal değerdeki payları sermaye artışı kapsamında, 23 milyon 529 bin 412 lira nominal değerdeki payları ise ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Böylece, şirketin yüzde 25'i halka açılmış olacak. Peki, Altınay Savunma'nın yönetim kurulu başkanı Hakan Altınay kimdir? İşte kısa bir biyografisi...

HAKAN ALTINAY KİMDİR?

Hakan Altınay 1964 yılında İstanbul’da doğdu.

10 yaşındayken havacılığa oldukça meraklıydı. 1974, Kıbrıs Barış harekatından etkilenerek mahalledeki arkadaşlarıyla ‘yer kartalları’nı kuruyor ve Türkiye'ye olası bir saldırıyı bertaraf etmek için uzaktan kumandalı uçaklar yapıyordu.(Kaynak)

İLK UZAY MÜHENDİSLERİNDEN

Altınay Savunma'da yer alan biyografiye göre İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Türkiye’nin ilk dört uzay mühendisinden biri olarak 1990 yılında mezun oldu.

TÜRKİYE'DEKİ İLK ENDÜSTRİYEL ROBOTU

Türkiye’nin ilk beş serbestlik dereceli ALTINAY 1 robotunu geliştirdi. 1991’de aynı fakültede araştırma görevlisi olarak yüksek lisans çalışmalarına başladı. Aynı yıl İTÜ ve Sanayi Bakanlığı’nın ortaklaşa kurduğu Türkiye’nin ilk Teknopark’ı olan İTÜ-TEKMER’de, Türkiye’nin ilk girişimci araştırma şirketi Altınay Robotik ve Otomasyon Limited Şirketi’ni kurdu.

1993’te, endüstride kullanılacak 6 eksenli, 6 kg-f yük taşıma kapasiteli ve mafsallı robot projesini geliştirdi.

Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre üniversitedeki arkadaşlarıyla kendi imkanlarıyla yaptıkları robot kol, Türkiye‘nin ilk endüstriyel robotunun yapılmasının yolunu açmıştı. Bu konuda şu bilgiler veriliyor: Tüm tasarım, üretim, montaj ve test çalışmaları dahil olmak üzere 3 yıla yakın süren çalışmalarla, Türkiye‘nin ilk endüstriyel robotu “ALTINAY HSR-4” 1993 yılında üretildi.

1994’te üniversiteden ayrılarak Altınay Robotik AŞ’yi kurdu.

TÜBİTAK tarafından yürütülen Vizyon 2023 Bilim, Teknoloji ve Sanayi strateji çalışmalarında Makine Malzeme Panelinde, Mekatronik Bölüm Yürütücülüğü görevinde bulundu.

ASELSAN VE TUSAŞ ORTAKLIKLARI

Altınay Savunma Teknolojilerinin 2019 yılında döner kanatlı İHA'ların kavramsal tasarımından üretim ve entegrasyonuna kadar tüm aşamaları hayata geçirmek amacıyla kurduğu DASAL Havacılık Teknolojileri, Altınay Savunma ve ASELSAN ortaklığı ile faaliyetlerini sürdürüyor.

ortaklığı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin bir başka bağlı ortaklığı olan ve 2019'da TUSAŞ ortaklığıyla kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri ise havacılık standartlarındaki kritik uçuş kontrol sistemleri, iniş takımı sistemleri ve test sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştiriyor. AA'nın haberine göre TAAC, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği iniş takımı projesinde ana yüklenici olarak görev alıyor.

ŞİRKET NELER YAPIYOR?

AA'nın derlemesine göre Altınay Savunma Teknolojileri; hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında projelere imza atıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunuyor, kritik projelerin de yükleniciliğini üstleniyor.

projelere imza atıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunuyor, kritik projelerin de yükleniciliğini üstleniyor. Altınay Savunma Teknolojileri, Türkiye için oldukça önemli olan Altay Tankı, milli muharip uçak KAAN, milli gemi MİLGEM gibi çeşitli projelerde yer alıyor.

ŞİRKETİN KURULUŞU

Hakan Altınay, AA'ya verdiği röportajda özellikle mühimmat teknolojileri, hareket ve kontrol konularındaki yetenekleriyle geliştirdikleri özgün çalışmalarla 2014'te savunma alanında ayrı bir şirket kurma kararı verdiklerini söylüyor ve ekliyor: "Altınay Teknoloji içerisindeki 30 kişilik bir mühendislik ekibimizi ayırarak İstanbul'da savunma ve havacılık teknolojileri konusunda bir şirkete dönüştürdük"

Altınay Savunma Teknolojileri'ni kurarken temel olarak yapmak istediklerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir şirket ortaya çıkarmak yerine, Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak kurumsal bir yapıyı ortaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Altınay, şirketin "halkın malı olması" hedefiyle yola çıktıklarını aktardı.

Altınay, "O yüzden de bugün halka arzın en büyük özelliği milletimizden almış olduğumuz güçle var ettiğimiz ve uluslararası düzeyde teknoloji oyuncusu olabilme potansiyeli olan bir teknoloji şirketini tekrar milletiyle beraber buluşturup kuvvetlendirmek. Hedefimiz aslında bu." diyor.

"1000 mühendisin çalıştığı AR-GE merkezini kurmak istiyoruz"

Hakan Altınay, gelecek dönemde tek bir çatı altında yaklaşık 1000 AR-GE mühendisinin çalıştığı bir teknolojik AR-GE altyapısını, merkezini kurmak istediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Farklı bölgelerde firmamızı temsil eden altyapılar kurmak istiyoruz. Yeni ve teknolojik ürünler geliştiriyoruz. Bugün AR-GE safhasında olan özellikle platform dediğimiz, yani bütün mühendislik çalışması bizim şemsiyemiz altında yapılan ürünleri geliştirmek, ülkemizin savunma alanı dahil olmak üzere farklı teknoloji alanlarında ürün geliştirmek isteyen birçok kurumunun kalkınmasına, gelişmesine katkı sağlamak. Sahip olduğumuz ulusal seviyedeki bu teknolojik zenginliği ülkemizin kalkınmasına harcamak istiyoruz."