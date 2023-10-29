ARA
Bist 100
7706,41
0,58%
Bist 100
Dolar/TL
28,2463
0,2577%
Dolar/TL
Euro/TL
29,8379
0,0796%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0558
-0,0568%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1819,13
0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Anadolu Isuzu'dan güneş enerjisi adımları

Şirketin açıklamasına göre "Yarınlara Dönüşüyoruz" stratejisi doğrultusunda üretimde yüksek oranda yeşil enerjiye geçiş hamlesi sürüyor.

29 Ekim 2023 | 23:50
Son Güncellenme: 29 Ekim 2023 | 23:55
0
Anadolu Isuzu'dan güneş enerjisi adımları

GES projesinin ikinci etabının tamamlanmasının ardından toplam kurulu gücü 6,7 MWp'ye ulaşan Anadolu Isuzu, ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 70’ini güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ticari araç markası Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik odaklı adımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Üretimde yüksek oranda yeşil enerjiye geçiş hamlesini kararlı ve güçlü adımlarla sürdüren şirketin Çayırova’daki modern üretim tesislerinin çatılarında kurulan güneş enerjisi santralinin 1,2 MWp’lik ikinci etabı tamamlandı.

Sürdürülebilirlik hedefleri ve 'Yarınlara Dönüşüyoruz' stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen projenin söz konusu fazının tamamlanmasıyla birlikte toplam kurulu gücü 6,7 MWp'ye ulaşan Anadolu Isuzu, ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 70’ini güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyor.

- 2 bin 600 hanenin elektrik tüketimine eş değer yeşil enerji

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, yeşil dönüşüm odaklı faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Bunun için Anadolu Isuzu olarak işimizi ve ürünlerimizi dönüştürüyor, yarınlara dönüşüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santralimizin ikinci etabını tamamlamış bulunuyoruz. GES projemiz ile yıllık toplam 7.945 MWh elektrik üreterek yıllık tükettiğimiz elektriğin yüzde 70’ini yenilenebilir enerjiden karşılamayı, böylelikle 2.600 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer bu yeşil enerji ile yaklaşık 3.495 ton/yıl karbon salımını önlemeyi hedefliyoruz.

Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum çalışmalarımız ve çevreye duyarlı üretim yaklaşımımız ile önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacımızın tümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm odaklı yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.'


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1819,13 0,12%
  • ALTIN ONS 2003,14 -0,1%
  • BIST 100 7706,41 0,58%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,2463 0,2577%
  • EURO/TURK LIRASI 29,8379 0,0796%
  • EURO/USD 1,0558 -0,0568%
  • INGILIZ STERLINI 1,21081 -0,12703%
  • JAPON YENI 149,747 0,115%
  • KANADA DOLARI 1,38656 -0,07855%
  • RUS RUBLESI 94,2 0%
Günün En Çok Okunanları
109 yıl önce Mardin'de küçük bir imalathanede kuruldu
Asırlık markanın öyküsü: Tahtakale öğrendi, bulduğu bir fikirle işler büyüdü
Asırlık markanın öyküsü: Tahtakale öğrendi, bulduğu bir fikirle işler büyüdü
Cumhuriyetin 100 yıllık markaları
Cumhuriyetin 100 yıllık markaları
Yarın okullar (30 Ekim Pazartesi) tatil edildi
Yarın okullar (30 Ekim Pazartesi) tatil edildi
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Anadolu Isuzu'dan güneş enerjisi adımları
Anadolu Isuzu'dan güneş enerjisi adımları
Şirketlerin cumhuriyetin ikinci yüzyılı vizyonu
GERİ
İLERİ
109 yıl önce Mardin'de küçük bir imalathanede kuruldu
Asırlık markanın öyküsü: Tahtakale öğrendi, bulduğu bir fikirle işler büyüdü
Cumhuriyetin 100 yıllık markaları
Yarın okullar (30 Ekim Pazartesi) tatil edildi
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Asırlık markanın öyküsü: Tahtakale öğrendi, bulduğu bir fikirle işler büyüdü
Cumhuriyetin 100 yıllık markaları
Yarın okullar (30 Ekim Pazartesi) tatil edildi
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Anadolu Isuzu'dan güneş enerjisi adımları
Cumhuriyetin 100 yıllık markaları
Yarın okullar (30 Ekim Pazartesi) tatil edildi
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Anadolu Isuzu'dan güneş enerjisi adımları
Şirketlerin cumhuriyetin ikinci yüzyılı vizyonu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL