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Depremden 29 saat sonra gelen mucize

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

07 Şubat 2023 | 11:59
Son Güncellenme: 07 Şubat 2023 | 13:29
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Depremden 29 saat sonra gelen mucize

Kentte AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri binaların enkazından mümkün olduğunca fazla kişiyi sağ çıkarmak için zamana karşı yarışıyor.

Antakya ilçesinin Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Zekiye Kırat Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yıkıntıların arasından ses geldiğini belirledi.

Ekiplerin ulaştığı Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera, depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Anne Yılmaz ve bebeği tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremde enkazda kalan çocuğu kurtardı

Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin, deprem nedeniyle enkaz altında kalan bir kişiyi kurtardığı bildirildi.


Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "JAK ekiplerimiz, Zeynep kızımızı kurtardı. Mucizelerin mimarları inananlardır. Biz inanmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

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