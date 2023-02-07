AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC (Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi) üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur" demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" demişti. Peki, 4 seviye alarm nedir?

MÜDAHALE SEVİYELERİ



Peki, 4. seviye alarm nedir? 4. seviye alarm Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yer alan bir müdahale seviyesi. TAMP kapsamında olası afetlerde müdahale seviyeleri etki derecesine göre 4 gruba ayrılıyor. İlan edilen olay seviyeleri koordinasyonun ve organizasyonun düzeyini belirliyor.

AFAD bu konuda "Müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılmıştır" diyor.



SEVİYE 1 NEDİR?

#Seviye 1: 1. seviye alarm durumu yerel imkanların yeterli olduğu durumlar için geçerli. Destek sağlamak için faaliyete geçen birim, il afet ve acil durum yönetim merkezi… TRT'ye göre bu durumda olay seviyesi belirlenir, ancak ilan edilmez. Gerekli görülen hallerde AFAD, ihtiyaç duyulan hizmet grubunun ana çözüm ortağı bakanlık, kurum, kuruluş ve Kızılay’ın kapasitesini yönlendirir.

AFAD kaynaklarında seviye 1 için şu bilgi veriliyor: İlgili İAADYM (İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi) faaliyete geçer. AFAD AADYM gelişmeleri takip eder ve değerlendirir. Olay seviyesi belirlenir, ancak ilan edilmez. Gerekli görülen hallerde AFAD, ihtiyaç duyulan hizmet grubunun ana çözüm ortağı bakanlık, kurum, kuruluş ve Kızılay’ ın kapasitesini yönlendirir.

SEVİYE 2 NEDİR?

#Seviye 2: Sadece ilgililerine duyurulur. Seviye 2 alarm durumu söz konusuysa etki derecesi “destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır” şeklinde belirlenmiş durumda. Destek, il afet ve acil durum yönetim merkezi ve ilgili arama kurtarma birlikleri ile 1. grup destek illerden sağlanıyor.

AFAD kitapçığında "Olay türü ve ölçeğine göre sırasıyla İAADYM, ve Ek- 4’te yer alan 1.grup destek illeri ve ilgili AKB afet bölgesine talimat beklemeksizin hareket eder. Gerekli görülen hallerde AFAD, ihtiyaç duyulan hizmet gruplarının ana çözüm ortaklarını ve Kızılay’ ın kapasitesini yönlendirir" deniliyor.

SEVİYE 3 NEDİR?

#Seviye 3: Olay seviyesi “3 veya 4” olarak belirlendiğinde olay seviyesi ilan edilir ve AADKK (Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu)

toplanır. Seviye 3 durumunda 1. ve 2. grup destek iller ile ulusal kapasite desteğine ihtiyaç duyuluyor.

SEVİYE 4 NEDİR?

#Seviye 4: Seviye 4 “en üst düzey alarm” anlamını taşıyor. Bu seviyeye karar verilmesi halinde tüm ulusal kapasite müdahaleye katılır. 1. ve 2. grup destek iller ile ulusal kapasitenin yanı sıra ve gerektiğinde uluslararası yardım çağrısında bulunulur.

Olay sonrası afet bölgesinden ve ulusal hizmet gruplarından devam eden bilgi akışı doğrultusunda seviye değişikliği yapılabilir ve yapılan değişiklik ilan edilir.

Karar verilen seviye bildiriminden sonra, hali hazırda harekete geçmiş olan ulusal hizmet grupları bildirime göre pozisyonlarını alarak afet alanına yönlendirilir.

Yönlendirmeye ilişkin detaylar AFAD tarafından belirlenir ve yönlendirilen hizmet grupları müdahale planları doğrultusunda çalışmalarına devam eder.