Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet'te!

e-Devlet'te yenilikçi ve hayatı kolaylaştıracak adımlara bir yenisi daha eklendi. Trafik kazalarında tutulan tutanaklar direkt olarak e-Devlet üzerinden sisteme işlenebiliyor.
Akıllı telefonlardan uygulama üzerinden e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor. İki aşamalı girişin açık olduğu tüm e-Devlet hesaplarından Kaza Tutanağı girilebiliyor.
Şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.
Kaza tespit tutanağı e-Devlet'ten nasıl doldurulur?
- Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.
- Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.
- Bulunulan konum giriliyor.
- Araç bilgileri giriliyor.
- Kaza senaryosu hazırlanıyor.
- Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.
- Trafik sigortası bilgileri giriliyor.