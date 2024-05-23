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Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet'te!

Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. Telefondan hızlı şekilde kaza tutanağı formu oluşturulabilecek. Peki, e-Devlet Mobil'den kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur?

23 Mayıs 2024 | 10:00
Son Güncellenme: 23 Mayıs 2024 | 10:03
Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet'te!

e-Devlet'te yenilikçi ve hayatı kolaylaştıracak adımlara bir yenisi daha eklendi. Trafik kazalarında tutulan tutanaklar direkt olarak e-Devlet üzerinden sisteme işlenebiliyor.

Akıllı telefonlardan uygulama üzerinden e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor. İki aşamalı girişin açık olduğu tüm e-Devlet hesaplarından Kaza Tutanağı girilebiliyor.

Şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.

Kaza tespit tutanağı e-Devlet'ten nasıl doldurulur?

  1. Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.
  2. Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.
  3. Bulunulan konum giriliyor.
  4. Araç bilgileri giriliyor.
  5. Kaza senaryosu hazırlanıyor.
  6. Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.
  7. Trafik sigortası bilgileri giriliyor.

 

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