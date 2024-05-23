Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet'te!

e-Devlet'te yenilikçi ve hayatı kolaylaştıracak adımlara bir yenisi daha eklendi. Trafik kazalarında tutulan tutanaklar direkt olarak e-Devlet üzerinden sisteme işlenebiliyor.

Akıllı telefonlardan uygulama üzerinden e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor. İki aşamalı girişin açık olduğu tüm e-Devlet hesaplarından Kaza Tutanağı girilebiliyor.

Şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.

Kaza tespit tutanağı e-Devlet'ten nasıl doldurulur?