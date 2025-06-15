Baba, kızı ve oğlu aynı hava yolu şirketinde görev yapıyor

Uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Kaptan Ak, daha sonra sivil havacılığa geçerek Pegasus Hava Yolları'nda mesleğine devam etti. Kızı ve oğlunun da aynı şirkette pilotluk kariyerine başlamasıyla Ak ailesi, profesyonel hayatlarında ortak bir yolculuğa imza atıyor.

Aynı üniformayı taşıyan ve zaman zaman aynı uçuşlarda görev alan baba, kız ve oğul, hem aile bağlarını hem de mesleki deneyimlerini gökyüzünde bir araya getiriyor.

Kaptan Pilot Bülent Ak, AA muhabirine, pilotluğun kendisi için çocukluk yıllarına uzanan bir hayal olduğunu, bu hayalini mesleğe dönüştürmenin kendisine hala büyük mutluluk verdiğini söyledi.

Yıllar geçse de her uçuşta ilk günkü heyecanı duyduğunu dile getiren Ak, "Dikkat ederseniz 'mutluyum' diyorum, çünkü zaman geçse de mesleğime duyduğum sevgi hiç azalmadı. Her uçuşun farklı bir deneyim olması, sürekli öğrenme ve gelişim fırsatı sunması beni motive ediyor. Kızımın da bu mesleği seçmiş olması, bu mutluluğu ve gururu ikiye katladı." diye konuştu.

Kaptan Ak, kızı Dicle'nin pilotluk kararını ilk öğrendiğinde büyük bir memnuniyet duyduğunu, bu süreçte ailesi olarak ona her zaman destek verdiklerini söyledi.

- "Kızım ve onun gibi bu mesleğe gönül veren gençlerin önünü çok açık görüyorum"

Kızıyla aynı şirkette çalışmanın özel bir his olduğunu vurgulayan Ak, şöyle konuştu:

"Aynı şirkette çalışmak, ortak konularımızın artmasını sağladı. Onunla aynı havayı solumak, aynı tutkuyu paylaşmak gerçekten çok özel bir his. Aslında sadece Dicle değil, oğlum Levent de Pegasus'ta yardımcı pilot olarak görev yapıyor. Üçümüz bir araya geldiğimizde benden mutlusu yok. Onlarla gurur duyuyorum."

Ak, sivil havacılık sektörünün yıllar içinde önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkati çekerek, Türkiye'de havacılığın geleceğini parlak gördüğünü belirtti.

Gelişen teknolojiyle uçaklar, kurallar ve emniyet sistemlerinin sürekli geliştiğinin altını çizen Ak, "Bu değişim, uçuş emniyetine de olumlu yansıyor. Elbette biz pilotlar da bu gelişmelere ayak uydurmak için sürekli çalışmalıyız. Kızım ve onun gibi bu mesleğe gönül veren gençlerin önünü çok açık görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Babamla aynı şirkette çalışmak hem büyük bir mutluluk hem de gurur kaynağı"

Kaptan Pilot Dicle Ak ise çocukluk yıllarında babasını hem askeri hem de sivil havacılık üniformasıyla gördüğünü belirterek, bu görüntünün kendisinde daima hayranlık uyandırdığını aktardı.

Bu hayranlığın zamanla mesleki bir hedefe dönüştüğünü belirten Ak, "Ben de üniformamı aynı gururla taşıyorum. Babamın ve arkadaşlarının bir araya geldiklerinde heyecanla uçuş deneyimlerini paylaşmaları beni de heyecanlandırırdı. Zamanla sadece dinlemekle yetinemez hale geldim, bu dünyanın içinde olmak istediğimi fark ettim." dedi.

Kaptan Dicle Ak, babasıyla aynı şirkette çalışmanın kendisi için hem mutluluk hem de gurur kaynağı olduğunu söyleyerek, bu durumun aynı zamanda önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini vurguladı.

"Onun güvenini ve emeğini boşa çıkarmamak için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullanan Ak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Pilotluk aslında usta-çırak ilişkisine benzer. Benim ustam da babam oldu. Kararsız kaldığım konularda ona danışmak, geçmişte benzer durumları nasıl yönettiğini dinlemek benim için çok değerli. Bu sayede mesleki gelişimime hem teknik açıdan hem de karar alma süreçlerinde katkı sağladığını düşünüyorum. Onun desteği, motivasyonumu her zaman yüksek tutmamı sağlıyor."

- "Ben bu yola 10 yıl önce çıktığımda kadın pilotlara dair bazı önyargılar daha yaygındı"

Ak, havacılığın cinsiyetten bağımsız olarak yüksek düzeyde disiplin, özveri ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ben bu yola 10 yıl önce çıktığımda kadın pilotlara dair bazı önyargılar daha yaygındı. Zaman zaman bu önyargıları ben de hissettim. Ama bugün geldiğimiz noktada, kadınların bu meslekte daha güçlü ve özgüvenle var olabildiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Pegasus'ta çalışmak da bu açıdan benim için bir şans oldu, burada kadın pilotlara eşit fırsatlar sunan, onları destekleyen bir yaklaşım var. Ben bu mesleği bir kadın olarak değil, bir pilot olarak en iyi şekilde yapmaktan büyük gurur duyuyorum."

Gelecekte çocuğunun da pilot olmasını ve bu yolculuğu birlikte paylaşmayı çok istediğini belirten Ak, "Bu mesleğin ne kadar özel bir deneyim olduğunu babamla yaşadım. Aynı ilhamı bir gün kendi çocuğuma da verebilmeyi çok isterim." dedi.

Babalar Günü dolayısıyla duygularını da paylaşan Ak, "Sevgili babacığım, bana duyduğun güven ve verdiğin tüm destek için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun. " mesajını iletti. AA







