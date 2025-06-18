Babalar Günü ilk nasıl, ne zaman ortaya çıktı?

Bugün Babalar Günü... Peki, Babalar Günü kavramı nasıl ortaya çıkmıştı? Aslında Babalar Günü'nün ilk ayak sesleri ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşanan büyük bir maden faciasıyla geldi. Monongah kasabasında yaşanan faciada 361 madenci hayatını kaybetmişti. Büyük bir kısmı babaydı. Maden faciasında yaşamını yitirenleri anmak için 1908 yılında Fairmont kentindeki kilisede düzenlenen ayin, babalara adanan ilk anma etkinliklerinden biri olarak tarihe geçti. Ancak bu anma Babalar Günü’nün sürekliliğini sağlayacak kadar geniş çaplı bir harekete dönüşmedi.

SONORA SMART DODD

Babalar Günü’nün gerçek anlamda şekillenmesini sağlayan kişi ise ABD'li Sonora Smart Dodd oldu. Fikir 1909'da Anneler Günü hakkında bir vaaz dinlerken aklına gelmişti. Sonora, annesinin vefatından sonra kendisini ve beş kardeşini büyük bir özveriyle büyüten babası William Jackson Smart’ı onurlandırmak istemişti. Babalar için de Anneler Günü benzeri bir onurlandırma günü olmalıydı. Sonora'nın girişimleriyle 19 Haziran 1910’da Spokane’de ilk Babalar Günü etkinliği düzenlendi.

Ancak Britannica'da yer alan makaleye göre bu özel gün, o dönem özellikle Anneler Günü ve çiçeklerle ilişkilendirilmesi nedeniyle bazı erkekler tarafından feminen bulunup tepkiyle karşılandı. Bazıları ise bunu “ticari bir aldatmaca” olarak gördü. Buna rağmen, Babalar Günü anması ülke genelinde yayılmaya başladı. 1924 yılında ABD Başkanı Calvin Coolidge bu kutlamaya destek. 1966 yılında ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Haziran ayının üçüncü Pazar gününü Babalar Günü olarak belirleyen bir bildiri yayımladı. Ancak bu özel gün, 1972 yılında Başkan Richard Nixon döneminde resmen ulusal bayram ilan edildi.

BİRLEŞTİRME ÇABALARI

History.com' a göre ise 1920’ler ve 1930’larda, Anneler Günü ve Babalar Günü’nün tamamen kaldırılarak yerine tek bir gün olan “Ebeveynler Günü”nün getirilmesini savunan bir hareket ortaya çıktı. Bu görüşü savunanlar “her iki ebeveynin birlikte sevilip saygı görmesi gerektiğini söylüyordu. Ancak Büyük Buhran bu günleri birleştirme ve ticarilikten uzaklaştırma çabasına sekte vurdu. Maddi sıkıntı çeken perakendeciler ve reklamcılar, Babalar Günü’nü erkekler için “ikinci bir Noel”e dönüştürmek için çabalarını iki katına çıkardı. Kravat, şapka, çorap, pipo ve tütün, golf sopaları ve diğer spor ekipmanları ile tebrik kartları gibi ürünler öne çıkarılarak Babalar Günü pazarlanmaya başlandı.

Babalar Günü zamanla farklı ülkelere de yayıldı. Çoğu ülke, ABD ile aynı şekilde Haziran’ın üçüncü Pazar gününü benimserken; bazı ülkeler dini ya da kültürel nedenlerle farklı tarihlerde kutlamayı tercih etti. Babalar Günü Türkiye'de de Haziran ayının 3. pazar günü kutlanıyor.

