Bakan Pakdemirli, “Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020’de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor. İstanbul ve İzmir’de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok.” dedi.

Pakdemirli, baraj doluluk oranının Ankara’da yüzde 12, İstanbul’da yüzde 72, İzmir’de de yüzde 76 civarında olduğunu açıkladı.

Pakdemirli, “Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020’de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var. Türkiye geneli enerji barajlarında geçen yıl yüzde 48 doluluk varken, şu anda yüzde 41 doluluktayız.” diye konuştu.