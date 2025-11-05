1630 yılında Kral Sigismund III Vasa'nın döneminde görev yapan Mikołaj Hlebowicz tarafından inşa ettirilen Bernhardiner Manastırı 44 Belarus rublesi 10 kopek (yaklaşık 11 euro) karşılığında bir diş sağlığı şirketine satıldı.

Belçika haber portalı Nieuwsblad'ın haberine göre, şimdiye kadar binayı açık artırma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Binanın restore çalışmalarının ardından özel bir diş kliniğine dönüştürülmesi planlanıyor. Uzun süredir boş olan yapı 2700 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Kilisenin 1630 yılında inşa edilmesinden beri iki kez yıkıldığı ve 1830’daki Kasım Ayaklanması'nın ardından kamulaştırıldığı biliniyor. Sovyet döneminde okul olarak kullanılan yapı, daha sonra kaderine terk edilmişti.

Alıcı bulunmayınca fiyat düşürüldü

Tarihi binanın ilk başta 371 bin Belarus rublesi (yaklaşık 94 bin euro) karşılığında satışa çıkarıldığı, ancak daha sonra alıcı bulunmaması nedeniyle fiyatın düşürüldüğü açıklandı. Fiyatın düşmesinin ardından cüzi bir miktar karşılığında da bir diş sağlığı şirketine 50 yıllığına kiralandı.

Belarus’ta atıl halde kalan gayrimenkullerin düşük fiyatla devredilmesi nadir görülen bir durum değil. Çoğu yapı bakımsız kaldığı için korunamıyor ve ancak düşük bedeller karşılığında alıcı bulduktan sonra restore edilebiliyor.