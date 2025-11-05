Erçek Gölü'nde tarihi keşif: Su çekilince mikrobiyalitler göründü

Erçek Gölü'ndeki su çekilmesine değinen Van Yüzüncü Yıl Üniversite (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Van Gölü havzasında Van Gölü'nden sonraki en büyük göl Erçek Gölü. Yani yaklaşık 110 kilometrekarelik bir yüzey alanına sahip. Tabii son yıllardaki sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ülkemizdeki diğer göllerde olduğu gibi Erçek Gölü'nün de güzey alanının küçülmesine sebebiyet veriyor. Şu anda bulunduğumuz nokta çok değil. 3-5 yıl öncesine kadar tamamen sular altındaydı. Bugün tamamen karaya çıkmış bir vaziyette. Erçek Gölü de Van Gölü gibi tuzlu ve sodalı bir su kalitesine sahip. Hatta pH değeri Van Gölü'nden daha yüksek. 10.2 civarlarında olan bir göl. Erçek Gölü'nde de yine Van Gölü'nde olduğu gibi tabanda mikrobiyalit denilen organik sedimanter yapılar mevcut. Ve tıpkı Van Gölü'ndeki manzaraları aslında Erçek Gölü'nde de görüyoruz. Yani Van Gölü geriye doğru çekildiğinde kıyıda nasıl ki devasa mikrobiyalit alanları görüyorsak bugünlerde de aynı şekilde Erçek Gölü geriye doğru çekildikçe hemen arkamızdaki duran mikrobiyalitler gibi göl kenarında birçok irili ufaklı mikrobiyalit alanlarına şahitlik ediyoruz" dedi.