KUDAKA’dan yeşil dönüşüme 30 milyon TL destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen "SoGreen Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı" kapsamında 20 projeye, toplamda 30 milyon TL hibe desteği sağlanacak.


"SoGreen Yeşil Üretim, Döngüsel Ekonomi ve Kapsayıcı İstihdam Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı", Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor. 

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, 43 milyon TL’yi aşan yatırım tutarına sahip 20 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Yeşil Üretim ve Döngüsel Ekonomi Ön Planda

Desteklenen projeler, bölge ekonomisinde çevre dostu üretim, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde et, süt, arıcılık, tabii kaynaklar, yapı malzemeleri, turizm ve imalat sanayi gibi öncü sektörlerde yeşil dönüşüm projeleri hayata geçirilecek.

90 Kişilik Yeni İstihdam Bekleniyor

Program kapsamında, çevreye duyarlı fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, katma değeri yüksek üretimin artırılması ve çoğunluğunu kadınlar ile gençlerin oluşturduğu yaklaşık 90 kişilik yeni istihdamın oluşturulması planlanıyor. SoGreen Programı’nın bölge işletmelerinin sürdürülebilir üretim kapasitesini artırması ve yeşil dönüşüm bilincini güçlendirmesi hedefleniyor.

