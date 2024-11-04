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  • Bakan Şimşek: Kira ve eğitimdeki artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor

Bakan Şimşek: Kira ve eğitimdeki artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin, hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli olduğunu belirtti.

04 Kasım 2024 | 11:05
Son Güncellenme: 04 Kasım 2024 | 11:46
Bakan Şimşek: Kira ve eğitimdeki artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor

Şimşek, ekim ayı enflasyon verilerini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Geçen ay yıllık enflasyonun mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 olduğuna işaret eden Şimşek, temel mallarda yıllık fiyat artışının yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli."

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