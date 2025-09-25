ARA
DOLAR
41,47
0,05%
DOLAR
EURO
48,79
0,27%
EURO
GRAM ALTIN
5003,33
0,49%
GRAM ALTIN
BIST 100
11330,03
-0,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakan Şimşek sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu" dedi.


Son Güncellenme:
Bakan Şimşek sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğini belirterek, "Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğinin altını çizdi.

Şimşek, 12 ay sonrası beklentinin geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan gerilediğine işaret ederek, "Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

 

 

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL