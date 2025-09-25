Balık yetiştiriciliği atıklarıyla deniz kirliliği azaltılıyor

Geliştirilen sistemle dışarıya verilen azot ve fosfor yükünü neredeyse sıfıra indirebileceklerini ifade eden Tunçelli, "Balığın yemediğini bitki alıyor, bitkinin alamadığı çamurda kalıyor. Biz bunu biyoreaktörlerde alg üretimine dönüştürerek neredeyse sıfır azot ve fosfor yüküyle deşarj edilebilecek bir sistem tasarlıyoruz." dedi.

Mikroalglerin birçok alanda kullanılabileceğini kaydeden Tunçelli, balığa göre daha az müdahaleyle mikroalglerden daha fazla biyokütle elde edilebileceğine dikkati çekti.

"Mikroalgler için besi ortamı oluşturduk"

Projeyi geliştiren Zehra Güngör, fakültede aldığı akuaponik dersi kapsamında bir sistem kurduklarını, bu sistemde balıklardan çıkan atıklarla marul gibi tüketilebilen bitkiler yetiştirdiklerini, ancak sistem kapalı bir döngü olduğundan, bir süre sonra çamur ve atık su şeklinde yeni bir atık oluştuğunu belirtti.