ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

ABD ekonomisi, ikinci çeyrek GSYİH nihai verileri ve Ağustos ayı dayanıklı mal siparişleriyle güçlü bir performans sergiledi.

İkinci çeyreğe ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) nihai verisi yüzde 3,8 olarak açıklandı ve bu oran yüzde 3,3'lük piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ekonomik aktivitenin canlılığını gösteren GSYİH satışlar endeksi de yüzde 6,8 beklentisine karşın yüzde 7,5'e yükseldi.

Bu güçlü büyümeye paralel olarak enflasyon göstergeleri de arttı. Çekirdek PCE nihai fiyat endeksi yüzde 2,6 ile yüzde 2,5'lik beklentiyi aşarken, genel PCE fiyat endeksi yüzde 2,1 seviyesine çıktı.

Ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri ise sürpriz bir artışla piyasaları şaşırttı. Siparişler, yüzde -0,5'lik beklentiye rağmen aylık bazda yüzde 2,9 artış gösterdi ve önceki ayki yüzde -2,8'lik düşüşü tersine çevirdi. Nakliye sektörü hariç siparişler de yüzde 0,0 beklentisinin üzerinde yüzde 0,4 artış kaydetti. Ayrıca savunma sanayi hariç siparişler de yüzde -2,5'ten yüzde 1,9'a yükseldi. Temmuz ayına ait dayanıklı mal siparişleri ise yüzde -2,8'den yüzde -2,7'ye revize edildi.

Dolar endeksi ABD verilerinin ardından %0.3 artışla neredeyse 3 haftanın en yüksek seviyesi 98.156'ya yükseldi.

ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi verilerin ardından 5.1 baz puan artışla %3.647 oldu.