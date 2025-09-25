Bu ülkede dövmeciler, dükkanlarına gizlice girip çıkıyor

CNN'in haberine göre dövme mesleği Güney Kore'de onlarca yıldır yasadışı. Şu an sadece sağlık personellerinin dövme yapma izni var. Buna karşın bu meslek giderek popülerlik kazanıyor. CNN'e konuşan Kim dükkanına gittiğinde kapıyı kilitlediğini, güvenlik kameralarından polis olup olmadığını kontrol ettiğini söylüyor. Çok kez ihbar edildiği için yüklü para cezaları ödemek zorunda kalmış. CNN'e "Bir polis karakoluna veya devlet dairesine gittiğimde beni yetenekli bir dövme sanatçısı olarak görmüyorlar; beni dövme ekipmanına sahip bir suçludan başka bir şey olarak görmüyorlar" diyor.

Habere göre ülkede bu durum yakında değişebilir. Çünkü, parlamento dövmeyi yasallaştıracak bir tasarı üzerinde çalışıyor.

Ülkede dövme yaptırmak yasa dışı değil. Habere göre dövme yapma yasağı ise 1992 yılına dayanıyor. O yıl Güney Kore Yüksek Mahkemesi dövmenin tıbbi bir işlem olduğuna karar verdi. Yalnızca lisanslı sağlık profesyonelleri tarafından yapılabiliyor.

Tarihsel olarak ise Kore’nin Goryeo Hanedanlığı döneminde suçluları cezalandırmak için dövme kullanma geleneği vardı. Bununla beraber dövme, Asya’da ve dünyada daha popüler hale geldikçe bu ön yargı değişmeye başlamış.

Ülkede yasa tasarısına itirazlar da var. Özellikle tıp camiası arasında, bu meslek için resmi lisans ile hijyen ve güvenlik konusunda eğitim alınması zorunlu kılan yasayı yetersiz buluyor. Kore Tabipler Birliği, yasa tasarısının ivme kazandığı Ağustos ayında, Facebook’ta yaptığı paylaşımda, “Bu, tıp hukukunun temellerini sarsan ve halkın sağlığını ciddi şekilde tehdit eden sonuçlar doğuracak son derece tehlikeli bir yasa girişimidir" demiş.

Tabipler Birliği, övme işleminin “tıbbi bir işlem” olarak kabul edildiğini ve ciddi yan etki riskleri taşıdığını savunarak yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.