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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Ne gerekiyorsa yapacağız

Bakan Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda martta geriledi. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

03 Nisan 2024 | 10:28
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Ne gerekiyorsa yapacağız

Bakan Şimşek, mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle: 

"Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi.

Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."

 

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