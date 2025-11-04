Mevduatın illere göre dağılıma bakıldığında ise 3 büyük şehrin payı dikkati çekti. Bu dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir'in toplam mevduatı 15 trilyon 95 milyar 706 milyon 324 bin liraya çıktı.

En fazla mevduata sahip il 10 trilyon 522 milyar 200 milyon lirayla İstanbul oldu. Bu ili 3 trilyon 298 milyar 458 milyon 768 bin lirayla Ankara ve 1 trilyon 275 milyar 47 milyon 583 bin lirayla İzmir takip etti.

Aynı dönemde Antalya'da 792 milyar 838 milyon 70 bin lira, Bursa'da 562 milyar 935 milyon 873 bin liralık mevduat toplandı. Buna göre en büyük 3 şehrin toplamı, mevduatın yüzde 60,8'ini oluşturdu.