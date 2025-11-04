Fitch Ratings'in "Ülke", "Şirketler", "Finansal Kurumlar" ve "Sürdürülebilir Finans" ekiplerinden kıdemli analistleri bir araya getirdiği "Fitch Türkiye Etkinliği" İstanbul'da düzenlendi.

Programa, Fitch Ratings Ülke Direktörü Pelin Yazgan, Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Winslow, Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, Sürdürülebilir Finansman Kıdemli Direktörü Sergi Tejero Cano, Orta Doğu ve Afrika Kurumsal Derecelendirmeler Başkanı Paul Lund, Orta Doğu ve Türkiye Kurumsal İş İlişkileri Yönetimi Direktörü Ahmed Hassan katıldı.

Program kapsamında, "Ülke ve Makro Güncellemesi: Odak Türkiye", "Türk Bankaları: Enflasyonu Düşürme Yolunda Seyir", "Sürdürülebilir Finansta Fitch: Trendler ve Öngörüler" ve "Türkiye'de Kurumsal Derecelendirmeler: Liranın Değer Kazanması Kurumsal Finansman Stratejilerini Değiştirecek mi?" panelleri gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Fitch Ratings Ülke Direktörü Pelin Yazgan, Fitch Ratings'in sürdürülebilir büyüme ve dayanıklılık için kritik bir görev gördüğünü belirtti.

Yazgan, şunları kaydetti:

"Fitch Ratings, Türk ihraççılarını uluslararası yatırımcılarla buluşturmaya yardımcı olan şeffaf ve küresel çapta tanınan kredi değerlendirmeleri sunarak merkezi bir rol oynamaktadır. Piyasadaki önde gelen ihraççılarla uzun süredir devam eden ilişkilerimiz var ve şu anda ülkeler, bankalar, kurumsal, yapılandırılmış finans, sigorta, kamu sektörü ve banka dışı finansal kurumlarda (NBFI) 100'den fazla derecelendirmeyi kapsıyoruz. Bu da bize ülkenin mikro dinamikleri, finans sektörünün dayanıklılığı ve sermaye piyasalarını şekillendiren fırsatlar ve riskler konusunda ayrıcalıklı bir bakış açısı sağlıyor."

Bugünkü etkinliğin gündeminin piyasa genelindeki karar vericiler için pratik, ileriye dönük ve güncel olacak şekilde tasarlandığını anlatan Yazgan, Fitch Ratings'in önde gelen uzmanlarının konular hakkında sunum yapacaklarını dile getirdi.

- "Son 3 yıldaki ekonomik ve mali toparlanma nedeniyle geçen yıl peş peşe not artışları gerçekleştirdik"

Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Winslow ise "Ülke ve Makro Güncellemesi: Odak Türkiye" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi derecelendirmedeki temel belirleyicileri anlatarak, mevcut ekonomik politika düzenlemelerinin dayanıklılığı, temel riskler ve makro-mali görünüm hakkında bilgi verdi.

Winslow, Türkiye'de dezenflasyona giden yolda dış dengeler, döviz rezervleri, krediler ve risk yoğunlaşmalarına değindi.

Türkiye'nin son not indiriminin 2022'de gerçekleştiğini hatırlatan Winslow, son 3 yıldaki ekonomik ve mali toparlanma nedeniyle geçen yıl peş peşe not artışlarının yapıldığını söyledi.

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç da "Türk Bankaları: Enflasyonu Düşürme Yolunda Seyir" panelinde, Türk bankalarının dezenflasyon sürecini nasıl yönettiğini ele aldığı sunumunda, dün itibarıyla Türkiye'nin faaliyet ortamında not artışı olduğunu söyledi.

Kılınç, para politikasının sektörün istikrarı, dış piyasa erişimi ve dolarizasyon eğilimleri açısından neden merkezi önemde olmaya devam ettiğini anlattı.

Dezenflasyon sürecinin varlık kalitesini baskıladığına ancak bunun yönetilebilir kaldığına dikkati çeken Kılınç, varlık kalitesi baskılarının genel olarak bankaların kazançlarını iyileştirmesi için yönetilebilir olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Sürdürülebilir Finansman Kıdemli Direktörü Cano ise "Sürdürülebilir Finansta Fitch: Trendler ve Öngörüler" panelinde, sürdürülebilir borç ve finansmana işaret ederek, derecelendirme kapsamında, sermaye piyasalarının görünümünü, çevresel, sosyal ve yönetişim derecelendirmelerinden elde edilen öngörüleri ve pratik kullanım örneklerini anlattı.

"Türkiye'de Kurumsal Derecelendirmeler: Liranın Değer Kazanması Kurumsal Finansman Stratejilerini Değiştirecek mi?" panelinde konuşan Orta Doğu ve Afrika Kurumsal Derecelendirmeler Başkanı Lund da Türk şirketlerine ilişkin kurumsal kapsama, kredi belirleyicilerine ve mevcut ortamda derecelendirme görünümüne değinerek, 2026'da nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Oturumların ardından Orta Doğu ve Türkiye Kurumsal İş İlişkileri Yönetimi Direktörü Hassan'ın kapanış konuşmasının ardından program sona erdi.