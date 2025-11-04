YouTuber "Rıdvan Abi" aslında kim? Kendisini anlattı

Toplumun da engellilere karşı daha duyarlı olması ve sosyal hayatın bu yönde şekillenmesi gerektiğini söyleyen Çelik, fiziksel ulaşılabilirliğin kısa boyluları sosyal alanlarda en zorlayan konuların başında geldiğini belirtti. Çelik, toplumun engelli bireylere pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini dile getirerek, şu görüşleri dile getirdi: "Asansörü maşallah taş gibi adamlar kullanıyor, biz merdivenden çıkmak zorunda kalıyoruz. Engelli rampasının olduğu yerlerde bilinçsiz park yapılıyor. Bazen restoranlarda lavabolara gidiyoruz, peçeteler çok yukarıda. Alamıyorsun mecbur başkasından istiyorsun. Bundan 20 sene önce sosyal olarak daha kötüydük. Görmezden geliniyorduk. Evin bir köşesinde, bahçeden çıkmadan annen yemeğini yedirecek, devlet sosyal haklarını ödeyecek, orada yaşayıp gideceksin. Bizim cüce arkadaşlar çok alıngan, çok surat asıyorlar ve sen surat astığında toplum sana gelmeye korkuyor. Çünkü karşısındakinin kim olduğunu bilmiyor. Bazıları yardım etmek isteyen insanları fırçalıyor. 'Ben de yaparım.' diyor, yapamayacaksın kardeşim sen 1,5 metre yukarıdaki tuşa basamayacaksın. Bırak, sağlıklı adam tuşa bassın. Daha önce benim başıma da geldi. Ben buraya geliyordum Kasımpaşa’dan, tuşa basamadığım için Balat'a kadar gidiyordum oradan tekrar geliyordum."