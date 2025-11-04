ARA
DOLAR
42,09
0,09%
DOLAR
EURO
48,40
-0,15%
EURO
GRAM ALTIN
5408,04
-0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10930,63
-1,17%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SASA 2025 yılı 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 2025 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 3 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.


SASA 2025 yılı 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

SASA Polyester Sanayi A.Ş., 2025’in ilk dokuz ayında önemli bir finansal daralma yaşadı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını %18 azaltarak 38,68 milyar TL seviyesine düşürdü.

Brüt kâr %67 azalarak 3,23 milyar TL’ye indi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) de %46 düşüşle 4,82 milyar TL olarak gerçekleşti.

Finansal giderlerdeki artış da tabloyu ağırlaştırdı: Net parasal pozisyon kazançları/kayıpları kalemi %31 düşüşle 23,7 milyar TL oldu. Sonuç olarak şirket, -10,1 milyar TL net dönem zararı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 23 milyar TL net kâr elde edilmişti.

Finansal Göstergelerde Gerileme

Şirketin bilanço kalemlerinde de sınırlı düşüşler gözlendi.

Toplam varlıklar %2 azalarak 296,9 milyar TL’ye,
Net borç %2 artarak 126,4 milyar TL’ye,
Öz kaynaklar ise %2 düşerek 138,2 milyar TL’den 140,6 milyar TL’ye geriledi.
Fiyat/kazanç oranı (F/K) bu dönemde negatif kârlılık nedeniyle hesaplanamazken, PD/DD oranı 0,99 seviyesinde. FD/FAVÖK oranı ise 45,76 olarak dikkat çekiyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL