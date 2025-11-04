ARA
DOLAR
42,07
0,05%
DOLAR
EURO
48,47
0,00%
EURO
GRAM ALTIN
5369,26
-0,95%
GRAM ALTIN
BIST 100
11060,39
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

CW Enerji bedelsiz tarihi belli oldu

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) SPK'dan bedelsiz onayı almıştı. Şirke dün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu.


CW Enerji bedelsiz tarihi belli oldu

SPK, CW Enerji'nin kar payından %7,82 oranında bedelsiz sermaye artırımını onaylamıştı. Bedelsiz sermaye artırımı 6 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek.

CW Enerji'den dün KAP'a yapılan bildirim şöyle: Ortaklığımız sermayesinin 78.290.009 TL tutarındaki kısmı 2024 Yılı Net Dağıtılabilir Dönem Karından karşılanmak suretiyle 1.000.000.000 TL'den,1.078.290.009 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 16.606.971,61 TL nominal değerli kısmın A grubu nama, 61.683.037,39TL nominal değerli kısmın B grubu hamiline pay olarak çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2025 tarih ve 57/1989 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Onaylı ihraç belgesi işbu bildirim ekinde sunulmuş olup bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.11.2025 olarak belirlenmiştir.
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL