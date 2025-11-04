Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: 2 modelle zirvede

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,20 artarak 1 milyon 43 bin 796 adede yükseldi. 160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 96,8 artarak yüzde 13,6 paya, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 186,1 yükselerek yüzde 4,2 paya sahip oldu. Peki, Ekim'de en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri? İşte ODMD verilerine göre ekim ayında Türkiye'de en çok satılan 10 elektrikli araç...