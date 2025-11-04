ARA
Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: 2 modelle zirvede

Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu.


Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,20 artarak 1 milyon 43 bin 796 adede yükseldi. 160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 96,8 artarak yüzde 13,6 paya, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 186,1 yükselerek yüzde 4,2 paya sahip oldu. Peki, Ekim'de en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri? İşte ODMD verilerine göre ekim ayında Türkiye'de en çok satılan 10 elektrikli araç...

1 TOGG T10F

TOGG T10F

2 bin 532 adet

2 TOGG T10X

TOGG T10X

Bin 623 adet

3 KG Mobility Torres

KG Mobility Torres

Bin 46 adet

4 Volvo EX30

Volvo EX30

870 adet

5 Kia EV3

Kia EV3

841 adet

6 Opel Frontera

Opel Frontera

625 adet

7 Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda

606 adet

8 Mini Countryman

Mini Countryman

602 adet

9 BYD Atto 3

BYD Atto 3

583 adet

10 Citroën C3

Citroën C3

571 adet
