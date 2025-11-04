Hayhay'da üst düzey atama

Şirketin açıklamasına göre kariyerine Finansbank A.Ş.’nin IT Yazılım ekibinde başlayan Adem Aykın, ardından Finansbank iştiraki IBTECH’te Yazılım Direktörü olarak görev aldı.

Daha sonra 6 yıl boyunca Rusya’da Credit Europe Bank’ta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Aykın, bu süreçte birçok uluslararası projeye liderlik etti.



Türkiye’ye dönüşünde Fibabanka’da 8 yıl boyunca Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, bankanın fintech yatırımlarını yöneten Finberg’in Genel Müdürlüğü’nü üstlendi.



2020 yılında Birleşik Ödeme’de CTO olarak göreve başlayan Aykın, şirketin yeniden yapılanma ve büyüme döneminde önemli teknoloji dönüşümlerine imza attı.



2021 yılında şirketin değişen ismi ve vizyonuyla United Payment çatısı altında yürütülen birçok uluslararası projeye katkı sağlayan Aykın, Genel Müdürlük koltuğundaki yönetim sorumluluklarının yanı sıra iş geliştirme ve uluslararası projelerde de kilit rol oynadı.