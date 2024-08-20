ARA
DOLAR
33,82
0,21%
DOLAR
EURO
37,51
0,26%
EURO
GRAM ALTIN
2744,06
0,97%
GRAM ALTIN
BIST 100
10070,87
0,17%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BDDK'dan enflasyon muhasebesi açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kuruma bağlı şirketlerin enflasyon muhasebesine geçiş hazırlıkları kapsamında, düzeltmeden kaynaklanan farkların finansal tablolarda gösterilmesine ilişkin farklı taslaklar hazırladı.

20 Ağustos 2024 | 11:56
Son Güncellenme: 20 Ağustos 2024 | 11:56
BDDK'dan enflasyon muhasebesi açıklaması

Kurumdan yapılan açıklamada, kurulun 11 Ocak 2024 tarihli ve 10825 sayılı kararı uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verildiği bildirildi.

Buna göre, şirketlerin ödenmiş sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farkların bankalarda ana sermayenin bir unsuru olan çekirdek sermaye içerisinde yer alma gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu farklar, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin finansal durum tablosunda (bilançoda) ayrı bir satırda gösterilmesini teminen bankaların öz kaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı, bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı ve finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları ile finansal tabloları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı hazırlanmıştır." ifadelerine yerildi.

Şirketler hazırlanan taslaklara https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/Liste/58 bağlantısında yer alan "Düzenleme Taslakları" bölümünden ulaşabilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2744,06 0,97%
  • ALTIN ONS 2523,38 0,79%
  • BIST 100 10070,87 0,17%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,411 -0,127%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36178 -0,10783%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,91 1,1094%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,8243 0,2077%
  • EURO/DOLAR 1,1079 -0,0613%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5137 0,2622%
  • STERLIN/DOLAR 1,29963 0,04041%
Borsa Haberleri
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
GERİ
İLERİ
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL